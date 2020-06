Dinamovistul care viseaza SF: "Cu siguranta avem sanse sa-i batem cu 4-0 in retur!" N-a vrut sa pronunte cuvantul 'retrogradare'

Dinamo a pierdut la scor de neprezentare cu FCSB in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei, 0-3.

Dinamovistii nu au reusit sa se impuna cu 'rezervele' trimise de Bogdan Vintila in derby, chiar daca sansele si intalnirile directe din acest sezon erau de partea lor.

Mihai Popescu a vorbit la finalul meciului si s-a aratat dezamagit de prestatia echipei, insa a declarat ca are incredere in capacitatea coechipierilor sai de a se ridica si de a intoarce scorul in retur.

"In seara asta ne-am prezentat foarte prost din punctul meu de vedere, se vede saptamana pierduta.

Au avut un plus fata de noi si pe teren, atat am putut astazi. Cu siguranta sper, avem sanse, e fotbal. Poate data viitoare noi o sa fim mai buni decat ei. Si Barcelona a avut 3-0 si a ratat calificarea!

Eu sper sa ne revenim usor, sa adunam puncte", a declarat Mihai Popescu.

Fundasul a fost intrebat de retrogradare, insa a zis ca nici nu vrea sa se gandeasca la acel cuvant pe care a refuzat sa il pronunte.