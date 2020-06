ZIUA DERBY-ULUI | Dinamo - FCSB, LIVE TEXT din Cupa Romaniei, de la 20:00 | Brigada de arbitri care va conduce derby-ul! Gigi Becali are COSMARURI cu 'centralul'

Din articol Echipe probabile:

Dinamo - FCSB, turul semifinalei din Cupa Romaniei, este LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook sport.ro.

UPDATE 10:50: Istvan Kovacs va fi 'centralul' partidei!

Istvan Kovacs va conduce partida Dinamo - FCSB, ajutat de asistentii Vasile Marinescu si de Ovidiu Artene, in timp ce rezerva va fi Catalin Popa.

Kovacs va fi in fata celui de-al 6-lea derby antrenat in cariera.

Arbitrul a fost in centrul unui scandal dupa un meci dintre Targu Mures si FCSB, incheiat cu 1-0 in favoarea gazdelor. Kovacs a comis atunci cinci greseli grave impotriva ros-albastrilor si CCA l-a suspendat pentru patru luni din cauza acelui meci.

Kovacs a arbitrat si duelul FCSB 1-1 Dinamo din sezonul precedent, iar prestatia sa l-a nemultumit total pe Gigi Becali, care l-a criticat dur. Patronul FCSB-ului a fost amendat atunci de FRF in urma declaratiilor pe care le-a facut la adresa arbitrului.

"Nu am castigat acest meci doar fiindca n-a vrut Kovacs!", spunea Gigi Becali atunci.

Ziua marelui derby din Romania a sosit. Dinamo primeste vizita astazi, ora 20:00, vizita FCSB-ului in turul semifinalei din Cupa Romaniei.

Meciul de astazi va pune fata in fata doua echipe ranite, ros-albastrii fiind aproape sa rateze inca un titlu in Liga 1, iar Dinamo zbatandu-se la retrogradare in playout.

FCSB este macinata de accidentari, iar cele trei perle ale lui Gigi Becali nu vor fi prezente pe teren in aceasta seara.

Florinel Coman se Dennis Man sunt accidentati, in timp ce capitanul Florin Tanase este suspendat dupa ce a vazut cartonasul rosu in meciul cu Gaz Metan.

Pe langa cele trei vedete, ros-albastrii nu se vor putea baza nici pe Soiledis, Pantiru, Nedelcu, Filip si Oaida.

Ultima intalnire dintre cele doua echipe a avut loc in februarie 2020, in Liga 1, cand Dinamo s-a impus pe teren propriu cu 2-1. FCSB reusea ultima victorie in fata 'cainilor' in septembrie 2017, scor 1-0, iar ultima victorie a ros-albastrilor in deplasare cu Dinamo avea loc in mai 2015, cand se impuneau cu 3-1.

Echipe probabile:

Dinamo: Pisciteli - Kilyen, Puljici, Grigore, Sin - Filip, Mrlzjak - Sorescu, Fabbrini, Lazar - Montini

Antrenor: Adrian Mihalcea

FCSB: Vlad - Cretu, Miron, Cristea, Pantea - Popescu, Vina, Perianu/Olaru - Popa, Morutan, Dumitru

Antrenor: Bogdan Vintila