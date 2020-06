Pe stadion, in modul incognito! Fanii dinamovisti ar incerca sa vada derby-ul din Spitalul de Urgenta si din casele din jurul arenei! 

Fortele de ordine sunt in alerta si vor patrula in jurul stadionului din Stefan cel Mare, dupa ce a aparut informatia ca grupuri de fani vor sa vada meciul pe viu.

Dinamo si FCSB se vor intalni, in aceasta seara, de la ora 20.00, in prima mansa a semifinalei Cupei Romaniei, pe stadionul din Stefan cel Mare. Partida se va desfasura fara spectatori, deoarece protocolul semnat si aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului si FRF, ca urmare a implementarii starii de alerta din cauza pandemiei de coronavirus, prevede ca pe arena sa aiba acces doar jucatorii, membrii staff-ului tehnic, arbitrii si observatorii de joc, personalul televiziunii care transmite meciul, plus un numar limitat de oficiali ai celor doua echipe, copii de mingi si jurnalisti acreditati. La meci ar putea intra si cativa invitati speciali, printre care selectionerii loturilor de seniori si de tineret ale Romaniei, Mirel Radoi si Adrian Mutu.

Fortele de ordine alocate pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice la partida dintre cele doua rivale, respectiv jandarmi, politisti locali, agenti de politie in uniforma si in civil, au fost atentionati ca mai multe grupuri ale fani dinamovisti vor incerca sa urmareasca intalnirea pe viu. Locurile unde vor incerca sa se plaseze pentru a putea privi in interiorul stadionului sunt balcoanele si geamurile saloanelor Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca, acoperisul si geamurile Spitalului Euroclinic, geamurile unei cladiri de birouri despre care se stie ca in trecut le-ar fi apartinut lui Cristi Borcea si Marian Iancu, situata langa tribuna oficiala a stadionului, dar si mai multe vile aflate gard in gard cu arena lui Dinamo.

Fortele de ordine vor incerca sa ii legitimeze pe ingeniosii fani pana sa intre in cladiri, pentru ca, daca au trecut de vigilenta lor, au patruns in locuinte private si poarta masti de protectie sanitara, atunci va fi nevoie de mandate de perchezitie domiciliara pentru a-i evacua pe spectatorii de ocazie. In cel mai rau caz, fanii pot primi amenzi pentru ordinii si linistii publice, daca incep sa cante pentru a-si incuraja echipa. De asemenea, fanii lui Dinamo sunt si ei in alerta, pentru ca rivalii condusi de Gheorghe Mustata sa nu se razbune pentru episodul umilitor cu coregrafia "Doar Dinamo Bucuresti”, de la meciul cu Manchester City de pe Arena Nationala, din 2016.