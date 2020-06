A star is born! Cristi Dumitru, GOL dupa un assist oferit de VLAD! FCSB o bate CU COPIII pe Dinamo!

Cristi Dumitru a jucat in tur pentru Clinceni, iar din ianuarie a revenit la FCSB.

Crescut in academia clubului, atacantul de 18 ani a avut impact instant in dupa ce si-a facut aparitia pe teren in meciul de Cupa cu Dinamo. Mai intai, Dumitru a scapat singur cu portarul si a ratat incredibil, in minutul 60. Mingea a sarit la Petre, care a trimis cu capul, iar un fundas dinamovist a scos de pe linie!

Apoi, Dumitru a pasat decisiv pentru reusita lui Olaru din minutul 74, pentru ca 8 minute mai tarziu sa puncteze si el! Dumitru a profitat de gafele penibile din apararea lui Dinamo la o degajare trimisa de Vlad, a scapat singur si l-a executat pe Piscitelli! Dumitru l-a intors superb pe Ricardo Grigore, apoi l-a batut fara probleme pe goalkeeperul italian!