In ziua DERBY-ului, Borcea face o dezvaluire FABULOASA! Cum ii motiva pe dinamovisti inaintea meciului: "Le duceam banii in vestiar sa-i palpeze!" Prima de MILIOANE de EURO

Cristi Borcea a povestit cum isi motiva jucatorii inaintea derby-ului, in perioada in care era finantator la Dinamo.

Echipa din Stefan cel Mare se descurca mult mai bine in acea perioada, iar unul dintre motive ar putea fi si modul special prin care Borcea isi motiva jucatorii. Fostul finantator se ducea in vestiar inaintea partdiei si lasa fotbalistii sa palpeze banii:

"Am trait in galerie de mic copil, sunt obisnuit cu astfel de meciuri. In momentul in care echipa intra in cantonament, eram pregatit si stateam cu ei. Veneam si cu geanta necesara carburantului… Era o incarcatura deosebita. Eu stateam mereu cu ei, mergeam si la meciuri de juniori. Puneam presiune pentru ca trebuia sa castigam fiecare meci. Cei mai multi bani am luat de la copii promovati de la copii si juniori.

Pulhac (n.r. fost jucator la Dinamo) a prins o perioada de sapte ani in care Steaua nu ne-a batut. S-au nascut copii si au mers la gradinita, la scoala. Apoi, am pierdut sapte meciuri la rand, dar i-am dus la restaurant si le-am dat prima. Stateam si eu cu ei la restaurant, insa cand era purceaua moarta in cotet nu-i lasam in oras. Eu am avut o alta tactica: le aducem banii in vestiar sa-i palpeze", a declarat Cristi Borcea pentru ProSport.

Cristi Borcea a dezvaluit si care a fost cea mai mare prima pe care le-a oferit-o dinamovistilor. Se intampla la un meci cu Unirea Urziceni din 2009. 'Cainii' erau lideri atunci, cu 65 de puncte, iar Urziceni se afla pe locul secund, cu 63 de puncte. Pana la finalul sezonului mai erau doar trei etape, iar Dinamo a fost invinsa cu 1-0. Urziceni a devenit campioana Romaniei in acel an, iar Dinamo a terminat pe 3, fiind depasita si de Timisoara.

"Cea mai mare prima de meci am dat-o la Urziceni, cand am jucat acolo: trei milioane de dolari pentru toata echipa!", a mai spus Borcea.