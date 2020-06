MM Stoica, 'injectie' catre Dinamo dupa umilinta de aseara: "Au fost 3, puteau fi 8! Nimic DDB"

Dinamo a fost invinsa de FCSB in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei, 0-3.

Desi cu probleme serioase de lot, FCSB a reusit sa se impuna fara mari eforturi in fata lui Dinamo, desi din lotul lui Vintila au lipsit jucatori importanti precum Man, Tanase, Coman.

'Cainii' nu au pus in pericol poarta ros-albastrilor in niciun moment si au ajuns astfel la a doua infrangere consecutiva de la restartul campionatului. Aflati pe loc de retrogradare si cu un picior in afara Cupei Romaniei, dinamovistii au nevoie de o minune pentru a se salva.

MM Stoica, managerul FCSB a postat pe Instagram un mesaj prin care ii 'intepa' pe adversari dupa umilinta.

"Au fost 3, puteau fi 8, fara 8 jucatori importanti si cu 8 jucatori eligibili U21 in teren. Nimic DDB (Despre Dinam0 Bucuresti)", a scris MM Stoica pe Instagram.