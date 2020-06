"Felicit academia, am castigat jucatori! Cu Becali n-am vorbit azi, dar ii fac cadou victoria cu Dinamo!" Reactia lui Vintila dupa ce si-a distrus rivala in Cupa

Bogdan Vintila e in al 9-lea cer dupa victoria cu Dinamo!

Vintila isi felicita jucatorii, dar si pe antrenorii de la academia FCSB care i-au creat pe pustii folositi in ultimele doua meciuri. Vintila spune ca nu l-a sunat pe Becali de ziua lui, dar ii ofera cadou victoria cu Dinamo.

"Jucatorii au demonstrat ca merita sa fie la aceasta echipa. Echipa s-a exprimat bine, jucatorii cu experienta i-au ajutat pe tineri sa joace cum trebuie. Ii felicit pe cei de la academia FCSB, e o munca titanica in spate, ma bucur ca acesti copii au debutat cu bine la prima echipa. Sunt copii castigati, dar mai e mult de jucat de acum incolo. Suntem aici cu ei ca sa-i ajutam sa fie echilibrati. Am avut multi absenti, a fost un meci special, dar cei care au intrat au dovenit ca merita sa fie aici.

Ne ducem si ne jucam sansa pana la capat si in campionat. Ne batem pana la ultimul meci, suntem aici sa castigam fiecare meci in parte. Avem datoria sa ne batem pentru puncte. Vedem la final daca luam campionatul sau nu. Ma gandesc la suporterii care au suferit cand am luat bataie sau am facut egal. Inca nu i-am urat "La multi ani!" lui Gigi Becali, nu am vorbit cu el, dar cred ca e un cadou frumos cel de astazi!", a spus Vintila la Digisport.