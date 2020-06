Atac DEVASTATOR al lui Prunea! A inceput sa urle in direct! Acuza lucruri incredibile petrecute in vestiarul 'cainilor': ce s-a intamplat la Dinamo

Florin Prunea a comentat infrangerea usturatoare cu FCSB.

Fostul presedinte al 'cainilor' a reactionat nervos dupa ce a vazut reactia lui Ionut Negoita de la finalul meciului, dar si dupa ce a vazut declaratia lui Mihai Popescu.

Prunea a facut dezvaluiri neasteptate din vestiarul lui Dinamo, amintindu-si de un episod din iarna, cand Popescu a plecat de la club din cauza ca nu si-a primit banii.

"Sa va spun cum a fost cu Popescu, va aduceti aminte ultima etapa la Botosani? Nu am vorbit niciodata de rau un jucator.

Inainte de meciul de la Botosani, domnul Popescu a parasit echipa, a zis ca are un salariu foarte mic si nu mai poate juca, a plecat. Stateam si vorbeam cu Dusan: 'Cum e posibil?'.

La antrenamentele din iarna, cand vin la pregatire, pe cine gasesc acolo? Pe domnul Popescu, cu zambetul pe puse. II zic lui Balanescu 'ce cauta aici' m-a luat 'Pai, stii, ca..'.

Eu am zis ca nu are ce sa mai caute la Dinamo, la Botosani aveam nevoie de el. Cand vad ca patronul zice de Popescu..

Pai <<Domnul Negoita, patronul echipei Dinamo, cand ti-am zis atunci ca nu are ce cauta? Ca a lasat echipa la greu? Ce spun colegii lui?>>.

Lucrurile devin din ce in ce mai clare, Negoita nu a stiut niciodata ce are in curtea lui. I-am zis sa aiba grija la impresari, sa vedeti comisioane ce s-au dat acolo si o singura persoana a negociat cu ei: Balanescu.

Pai, cine l-a adus pe Popescu inapoi? Nu am nimic cu el, dar acum vine patronul si zice de el.

Greva jucatorilor nu a fost facuta pentru salarii, ci pentru ca au fost in somaj tehnic si Balanescu isi ia salariul intreg.

Baiatul asta mai avea ce sa caute vreodata in vestiarul echipei, ca refuza sa imbrace tricoul echpei?", a spus Florin Prunea la Digi Sport.