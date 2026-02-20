CFR Cluj este în doliu, după ce a primit vestea morții lui Vasile Gheorghe la 72 de ani. Gheorghe a petrecut peste zece ani în cadrul academiei ardelenilor.

Vasile Gheorghe s-a stins la 72 de ani

Vasile Gheorghe a evoluat, în cariera sa de fotbalist profesionist, pentru Universitatea Cluj și Gloria Bistrița.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a lui Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei CFR pentru mai bine de un deceniu, care s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani.

Prin vasta sa experiență, dar și prin răbdarea și dragostea pentru meseria sa, a făurit carierele multor fotbaliști, contribuind decisiv la formarea lor atât pe plan sportiv, cât și pe plan personal.

Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, a transmis CFR Cluj, pe pagina de Facebook a clubului.

CV-ul regretatului Vasile Gheorghe

Vasile Gheorghe s-a născut în 1953, în județul Giurgiu. El a evoluat pe postul de portar la grupări precum „U” Cluj sau Gloria Bistrița. A adunat două meciuri în Liga 1 și 33 în eșalonul secund.

Inițial, după retragere, a lucrat la academia Universității Cluj. Ulterior a ajuns la rivala CFR Cluj, unde a avut rolul coordonatorului Centrului de Copii și Juniori.