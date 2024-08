Cele două echipe s-au duelat duminică seară, de la ora 22:00, în cadrul etapei #5 al Superligii României. Partida s-a disputat pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj.

Scorul a fost deschis de Louis Munteanu în minutul 38 și a fost închis tot de el, în minutul 63. Ambele execuții au fost de cea mai mare frumusețe. Pentru ardeleni a marcat și Păun în minutul 52.

Adrian Mihalcea și-a făcut praf jucătorii, după înfrângerea cu CFR Cluj: "M-au dezamăgit!"

În ciuda faptului că echipa sa a pierdut la scor de neprezentare, Adrian Mihalcea a rămas cumpătat. Tehnicianul a recunoscut jocul superior al elevilor lui Dan Petrescu și chiar și-a "dat jos pălăria" în fața lor.

Mai mult, antrenorul în vârstă de 48 de ani este conștient de faptul că nu vor fi văzuți favoriți în etapele ce urmează, subiect deja dezbătut de acesta în trecut. La capitolul tristețe, Mihalcea nu este neapărat trist din cauza rezultatului, cât este de prestația arătată de elevii săi.

„Nu este deloc o seară tristă! Este o înfrângere, să spunem, puțin dureroasă, dar într-adevăr, astăzi am fost dominați din toate capitolele: fotbal, fizic, tactic și tehnic. Ne-au dat impresia că putem construi, dar era doar o strategie. S-a văzut calitatea individuală a jucătorilor. 1-0, 3-0; practic, este doar o înfrângere. Mergem mai departe. Știam că va fi greu. Am trecut și peste prima victorie din prima etapă; va fi greu în continuare. Important este să realizăm unde am greșit și să revenim la jocul pe care îl pregătim, jocul care ne-a adus cele 5 puncte până acum.

CFR a fost foarte puternică. Normal că m-au dezamăgit jucătorii, dar toate aceste greșeli personale au fost pe fondul bun de joc al celor de la CFR. Ei vin după o serie de jocuri pierdute acasă și au fost mult mai buni, puși în gardă. Jos pălăria!

Nu cred. Până să primim primul gol, am fost nevoiți să ne retragem, nu am fost deloc agresivi, nu am reușit nimic din ce ne-am propus și, pe fondul acestui nivel calitativ al echipei gazdă, am ajuns să luăm primul gol, chiar și al doilea. Până la urmă, știți cum e, a fost a treia decizie nefavorabilă luată de VAR asupra noastră, dar va trece. Știam că va fi greu. Noi suntem Unirea Slobozia, o echipă care, pentru prima dată în istoria orașului, a promovat în prima ligă. Poate unii considerau că, de la început, nu am fi făcut niciun punct, dar până în prezent suntem în plan. Avem 5 puncte, suntem într-o zonă de mijlocul clasamentului, dar campionatul este foarte, foarte lung, cu foarte multe etape. Jocul mi-a displăcut; în ultimul meci cu UTA, am jucat acasă și am jucat mult mai bine. Astăzi am fost depășiți pe toate capitolele. Nu în fiecare etapă jucăm cu CFR și sunt convins că vom lua puncte în continuare”, a spus Adrian Mihalcea, după meci.