Daca Fabbrini ramane liber de contract, DDB trebuie sa plateasca 200 000 de euro catre TSKA Sofia! Clauza impusa de bulgari clubului din Stefan cel Mare

Vestile proaste la Dinamo nu intarzie sa apara.

Diego Fabbrini s-a saturat sa nu mai fie platit de Dinamo. Asa ca jucatorul a depus memoriu la FIFA prin care isi exercita drepturile. Italianul are mai bine de 90 de zile de cand nu a mai incasat un salariu de la clubul din Stefan cel Mare.

Pe langa intrarea in insolventa si faptul ca TAS le-a interzis sa faca transferuri, DDB este pe punctul sa se confrunte cu alta problema daca Fabbrini va fi declarat liber de contract. Potrivit ProSport, "cainii" vor trebui sa ii restituie fotbalistului restantele de 72 000 de euro, dar cand a fost adus de la clubul bulgar, in contractul lui Fabbrini a fost stipulat ca echipa din Stefan cel Mare va trebui sa achite 200 000 de euro catre TSKA Sofia, in cazul in care jucatorul va deveni liber de contract, sau 20% dintr-un viitor transfer.

Astfel, suporterii actionari si Iuliu Muresan sunt nevoiti sa rezolve si aceasta problema financiara daca italianul isi va rupe intelegerea cu Dinamo. In sezonul recent incheiat, Fabbrini, in cele 39 de meciuri din Liga 1 si Cupa Romaniei, a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive. Contractul sau cu clubul din Stefan cel Mare expira anul viitor, iar cota lui, conform transfermarkt, este de 500 000 de euro.