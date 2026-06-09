S-a aflat prețul fotbalistului dorit de Marius Baciu la FCSB. Câți bani se cer pentru jucătorul ofertat din Serie A

Antrenorul Marius Baciu este interesat de serviciile lui Remus Guțea , după evoluțiile pe care mijlocașul le-a avut în ultimul sezon. Deși există zvonuri privind o mutare la formația patronată de Gigi Becali , se pare că până în acest moment nu au existat negocieri oficiale între cele două cluburi.

O sumă formată din șapte cifre

Cristian Cernodolea, avocatul care colaborează cu firma de impresariat a jucătorului de la FC Voluntari, a clarificat situația contractuală a acestuia. Reprezentantul a subliniat că pretențiile financiare ale ilfovenilor depășesc pragul de jumătate de milion de euro, vizând o sumă de peste un milion de euro, în condițiile în care fotbalistul a atras atenția și în afara campionatului intern.

„Nu am avut nicio discuție cu FCSB, am aflat de un potențial interes al acesteia din presă. Nu este nimic palpabil legat de un transfer al lui Guțea la FCSB. Aș spune că mai degrabă șapte cifre. Voluntariul își vinde destul de greu pielea când vine vorba de jucători, iar un jucător ca Guțea n-a mai trecut în ultimii ani prin curtea lor. Guțea era deja un nume cunoscut de acum trei ani. A tot avut oferte, inclusiv de la cluburi importante din Serie A, în ultimii ani. Au fost oferte concrete din străinătate pe adresa clubului. Acum există doar tatonări”, a transmis Cristian Cernodolea, potrivit Prosport.