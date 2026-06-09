După unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii 20 de ani, Liverpool s-a descotorosit de serviciile lui Arne Slot, iar în locul său a fost adus Andoni Iraola, care a bifat o stagiune extrem de interesantă pe banca lui Bournemouth.

Primul jucător care refuză Liverpool după venirea lui Iraola: ”Ofertă mai mare decât toate celelalte”

Liverpool se pregătește de noul sezon și are câteva ținte în perioada de mercato. Una dintre ele a fost Kennet Eichhorn, puștiul de 16 ani de la Hertha BSC, echipă din eșalonul secund al Germaniei, care este la mare căutare printre cluburile din Germania.

Numit ”o bijuterie” de jurnalistul sportiv Florian Plettenberg, fotbalistul cotat la 20 de milioane de euro a refuzat însă un transfer la Liverpool. Plettenberg a menționat că Eichhorn vrea să rămână și să joace în Germania.

”Refuz în ultimele ore: în ciuda eforturilor intense făcute de Liverpool, 'bijuteria' celor de la Hertha BSC, Kennet Eichhorn, nu va ajunge la 'cormorani'. Eichhorn vrea să rămână în Germania. Leverkusen insistă puternic pentru un transfer definitiv, așa cum a fost dezvăluit aseară. Leipzig rămâne optimistă.

Fotbalistul de 16 ani a decis să nu se transfere în Anglia, deși oferta lui Liverpool era, la prima vedere, cea mai atractivă, atât din punct de vedere financiar, cât și ca prestigiu al clubului. Propunerea venită din partea lui Liverpool a fost mai mare decât cele ale tuturor cluburilor germane care luptă pentru semnătura lui Eichhorn”, a scris Florian Plettenberg pe rețelele social media.

Liverpool are un nou antrenor: Andoni Iraola

Andoni Iraola vine după un sezon excelent la Bournemouth, cu care a terminat pe locul 8 în clasamentul din Premier League. În 38 de etape, gruparea de pe ”Vitality” a bifat 13 victorii, 18 remize și șapte eșecuri, mai puține decât Liverpool, care a consemnat 12 înfrângeri.

După ce a fost prezentat oficial la Liverpool, Andoni Iraola a oferit și un interviu pentru clubul de pe Anfield în care a evidențiat că abia așteaptă să înceapă munca la fosta campioană a Angliei.

”Sunt foarte, foarte entuziasmat! Liverpool e un club mare, un club gigant, unul dintre cele mai bune din lume. Am știut mereu că e un club special, iar acum sunt aici.

Nu-ți trebuie multe lucruri ca să fii atras de Liverpool. Liverpool e Liverpool. Atmosfera, suporterii, clubul, jucătorii, șansa mea de a antrena jucători de top, șansa de a câștiga titluri.

Cred că nu poate nimic să fie mai atractiv decât asta. E greu de găsit, foarte entuziasmat sunt să încep treaba aici”, a spus Andoni Iraola, potrivit liverpoolfc.com.