E nebunie în La Liga, după alegerile prezidențiale de la Real Madrid. Clubul de pe ”Bernabeu” a emis marți un comunicat în care a evidențiat că a fost făcută o ofertă de 150 de milioane de euro pentru starul lui Atletico Madrid, Julian Alvarez.

În comunicat, Real Madrid a evidențiat că Atletico a evaluat oferta, a mulțumit rivalei pentru propunere, dar a refuzat politicos suma, făcând trimitere la clauza de reziliere a jucătorului.

Atletico iese cu un comunicat dur după oferta de 150.000.000€ de la Real Madrid: ”Ne faceți să râdem mai mult decât o face Barcelona”

La scurt timp după înștiințarea galacticilor, Atletico a ieșit cu un comunicat în care a venit cu clarificări. Clubul a ținut să contrazică versiunea prezentată de rivali, precizând că nu a existat niciun gest de recunoștință pentru ofertă și că nici măcar nu ia în calcul o despărțire de Julian Alvarez.

În același mesaj, clubul de pe Metropolitano a lansat și o ironie la adresa Barcelonei, dar și un reproș legat de jucătorii proveniți din propria Academie. A fost adusă în discuție și vizita Papei Leon al XIV-lea la Real Madrid!

”Declarație oficială, cu clarificările noastre privind comunicatul oficial al vecinilor noștri, Real Madrid.

Au tăiat partea din videoclipul Papei în care spunea că este și fan Atleti

Probabil ați confundat educația cu recunoștința, dar, ca să nu existe dubii: nu vă mulțumim pentru nimic

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P.S. Profitând de relația bună cu noul vostru președinte, poate încetați să mai 'furați' jucători din Academia noastră. Mulțumim mult, Real Madrid”, se arată în comunicatul emis de Atletico.

Cum arată comunicatul lui Real Madrid de la care s-au aprins rivalii

”Real Madrid CF anunță că, în urma ședinței de astăzi a Consiliului de Administrație, a făcut o ofertă de 150 de milioane de euro către Club Atletico de Madrid pentru drepturile federative ale jucătorului Julian Alvarez.

După ce a studiat și evaluat oferta, Atletico de Madrid a mulțumit clubului pentru propunere, făcută în contextul relațiilor bune existente între cele două cluburi, însă a respins-o, făcând trimitere la clauza de reziliere a jucătorului”, se arată în comunicatul galacticilor.