BREAKING NEWS! Alerta la Dinamo: Fabbrini s-a razgandit si nu mai vrea sa continue in Stefan cel Mare! Alti doi fotbalisti au fost declarati liberi de contract

Dinamovistii primesc vesti foarte proaste dupa victoria cu 2-1 impotriva lui Gaz Metan.

Desi fusese convins de catre suporterii din programul DDB sa ramana in Stefan cel Mare in ciuda problemelor financiare de la echipa, Diego Fabbrini s-a razgandit si vrea sa paraseasca echipa, cerand rezilierea contractului, anunta Gazeta Sporturilor.

Camera Nationala pentru Solutionarea Litigiilor (CNSL) a publicat cererea fotbalistului italian. De asemenea, comisia din cadrul FRF a anuntat ca alti doi fotbalisti ai lui Dinamo, Andrei Sin si Andreas Mihaiu, au fost declarati liberi de contract.

Mai mult, potrivit sursei citate, clubul alb-rosu este obligat sa le plateasca celor doi salariile restante din perioada septembrie-decembrie 2020, in cazul in care decizia nu va fi atacata de dinamovisti prin recurs.

Astfel, speta in care este implicat Diego Fabbrini va fi judecata pe data de 3 februarie alaturi de cazurile lui Florin Bejan si Ionut Serban, care au depus memoriu pentru recuperarea salariilor restante.

"FABBRINI DIEGO vs. CS DINAMO 1948 SA – Incetare raporturi contractuale si pretentii financiare - Acorda termen la data de 03.02.2021", se specifica in comunicatul transmis de CNSL.

Diego Fabbrini este unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei antrenate de Ionel Gane. S-a scris in ultima perioada despre un interes al campioanei CFR pentru italianul in varsta de 30 de ani.

In cazul in care Fabbrini va fi declarat liber de contract, Dinamo va trebui sa le achite celor de la TSKA Sofia, echipa la care mijlocasul a jucat inainte de a veni in Stefan cel Mare, suma de 200.000 de euro, potrivit unei clauze din contractul incheiat intre cele doua cluburi.

Sursa foto: Gazeta Sporturilor