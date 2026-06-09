FC Argeş a anunţat pe site-ul oficial cooptarea lui Alexandru Ungurianu (26 de ani) în staff-ul tehnic al echipei, în rolul de antrenor secund.

”Acesta vine cu o experiență importantă acumulată în fotbalul iberic. Deține Licența UEFA A, obținută în Spania, și a făcut parte din proiecte de dezvoltare a tinerilor jucători la Villarreal CF, CD Roda și CD Castellón.

Ca jucător, a evoluat pe postul de atacant și a fost convocat la acțiuni ale echipelor naționale U15 și U16 ale României.

Alexandru Ungurianu, noul antrenor al lui FC Argeș

În paralel, și-a început devreme cariera de antrenor, lucrând cu grupe de copii și juniori la mai multe cluburi din Spania. La Villarreal, Alexandru a activat în cadrul Departamentului Internațional, fiind implicat în dezvoltarea individuală a jucătorilor, scouting, analiză video, pregătirea rapoartelor tehnice și implementarea metodologiei de lucru în academiile internaționale ale clubului”, precizează clubul piteștean, care adaugă:

”Sosirea sa completează staff-ul tehnic al FC Argeș cu un antrenor tânăr, format într-un mediu competitiv, cu experiență internațională și o preocupare constantă pentru dezvoltarea jucătorilor.

Prin expertiza acumulată, Alexandru Ungurianu va contribui și la procesul de formare a tinerilor fotbaliști din cadrul academiei clubului nostru.

Totodată, el are și o legătură de familie cu FC Argeș. Tatăl său, Florin Ungurianu, fost portar, a evoluat de-a lungul carierei și pentru clubul nostru. Bine ai venit în Familia Vulturilor, Alexandru!”.

Bogdan Andone a refuzat FCSB

Gigi Becali a încercat să aducă pe banca lui FCSB un nume pe care îl considera potrivit pentru noul proiect al echipei, însă planul nu s-a concretizat.

Patronul roș-albaștrilor l-a dorit la FCSB pe Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, însă mutarea a picat în ultimul moment.

Gigi Becali a purtat discuții directe cu tehnicianul, întâlnirea având loc chiar la reședința din Pipera. Fostul finanțator al FCSB a încercat să-l convingă pe Andone să preia echipa, după plecarea lui Mirel Rădoi.

Totuși, antrenorul lui FC Argeș a condiționat mutarea de acordul clubului, iar conducerea piteștenilor, prin Dani Coman, a refuzat să îi dea drumul.

În cele din urmă, Bogdan Andone a decis să respecte contractul și să continue proiectul de la FC Argeș Pitești, unde a avut un sezon solid, cu rezultate peste așteptări și calificare în play-off.