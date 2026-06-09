Zeljko Kopic s-a despărțit de Dinamo după trei ani și jumătate în care a dus echipa din ”Ștefan cel Mare” de la ultimele locuri din play-out până în play-off, unde a ajuns să lupte chiar și pentru o calificare în cupele europene.

El a bifat pe banca tehnică a ”câinilor” 112 apariții în toate competițiile și a înregistrat o medie de 1.52 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Zeljko Kopic, emoționant la aeroport: ”Când am venit aici, nu era nimeni! Acum, e plin de jurnaliști. E o vorbă în România”

După câteva zile de vacanță, Zeljko Kopic s-a întors în România, iar la aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni a fost așteptat de reprezentanții mass-media.

El i-a transmis clubului Dinamo cele mai bune gânduri și a subliniat că perioada petrecută în România a reprezentat o experiență pozitivă pentru el.

”Știi ce e frumos? Când am venit pe aici, acum doi ani și jumătate, nu era nimeni. Doar Gabi Glăvan mă aștepta. Iar acum e plin de jurnaliști. Există expresia asta în România: Nu contează cum sosești, ci cum pleci. Așa e viața în fotbal. Oamenii vin și pleacă. E important că am fost aici aici. În acest caz, parte dn familia Dinamo, cu muncă grea, cu emoții, dar mândru de ce am făcut. Și asta e tot. Pentru mine, povestea s-a încheiat.

Îi doresc tot ce e mai bun clubului Dinamo, să continue să crească, să ajungă la un alt nivel, să scrie istorie. Și, de asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor. Către toți românii, chiar nu-mi place să mă repet... Din partea mea, în ceea ce privește România, oamenii, tot ce am avut aici, a fost foarte frumos pentru mine.

Când am venit aici, toată lumea se întreba ce voi face, unde voi merge... Foarte, foarte puțini, un procent foarte mic de oameni credeau în succes, cu mine, în calitate de antrenor principal. Dar aceea a fost decizia mea. Tot decizia mea este și acum, în viața profesională. Uneori trebuie să iei decizii grele, iar asta fost tot, nu a fost una ușoară.

Pentru mine a fost mai greu din punct de vedere emoțional, pentru că m-am simțit foarte legat de spiritul lui Dinamo, de familia Dinamo, dar, din punct de vedere profesional, sunt sigur că am făcut o alegere bun”, a spus Kopic.

La Dinamo, în locul lui Kopic, a fost numit Nuno Campos.