BREAKING NEWS | Diego Fabbrini a plecat de la Dinamo! Ce se intampla cu italianul?

Diego Fabbrini si Dinamo au ajuns la un acord privind rezilierea contractului.

Italianul de 30 de ani nu este multumit de situatia de la echipa si a decis ca este momentul potrivit sa plece de la club. Acesta este al doilea fotbalist ce paraseste echipa, in ultimele zile, dupa Adam Nemec.

Dinamo nu are inca voie sa faca transferuri, astfel ca fiecare jucator ce pleaca de la echipa va trebui inlocuit cu un alt jucator din academie. Dinamo se pregateste de un nou sezon cu un nou antrenor. Dario Bonetti va veni la Dinamo, in locul lui Dusan Uhrin.

Fabbrini are un cv bogat, In Romania a mai jucat la FC Botosani, insa are prezente in Anglia, pentru Watford, Milwall, Birmingham si Middlesbrough. De asemenea, el a mai jucat pentru Empolu, Palermo, Spezia si Udinese, in Italia, dar si pentru Real Oviedo, in Spania.

Recent, Florin Manea a declarat ca Fabbrini nu poate juca in Romania, pentru alta echipa, decat daca primeste acordul lui Dinamo.

"Noi am avut o discutie in iarna, cand putea sa mearga la CFR Cluj. N-au vrut sa-l lase sa plece si i-au mai prelungit contract pentru inca un an. Le-am spus ca n-au bani sa-l plateasca, sa-l lase sa plece, si iata ca n-au avut bani. El nu poate sa plece acum la nicio echipa din Romania, din cauza insolventei, dar la FIFA se elibereaza imediat.

El va trebui sa paraseasca Romania, nu poate juca la alta echipa de aici fara acordul lui Dinamo. Are o oferta concreta din Turcia, mai asteptam din Italia si mai exista o varianta in Grecia. Dinamo se alege cu faptul ca a jucat Fabbrini acolo, scapa doar de viitoarele salarii", a spus Manea in direct la Digi Sport.