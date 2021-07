Fabbrini este fortat sa plece din Romania: "Nu poate juca la alta echipa de aici fara acordul lui Dinamo!"

Diego Fabbrini va trebui sa o paraseasca pe Dinamo.

Italianul are o clauza in contract prin care se spune ca el nu are voie sa semneze cu nimeni din Romania, decat daca Dinamo este de acord. Astfel, daca va pleca de la Dinamo, Fabbrini este nevoit sa paraseasca si Romania.

"Noi am avut o discutie in iarna, cand putea sa mearga la CFR Cluj. N-au vrut sa-l lase sa plece si i-au mai prelungit contract pentru inca un an. Le-am spus ca n-au bani sa-l plateasca, sa-l lase sa plece, si iata ca n-au avut bani.

El nu poate sa plece acum la nicio echipa din Romania, din cauza insolventei, dar la FIFA se elibereaza imediat.

El va trebui sa paraseasca Romania, nu poate juca la alta echipa de aici fara acordul lui Dinamo. Are o oferta concreta din Turcia, mai asteptam din Italia si mai exista o varianta in Grecia.

Dinamo se alege cu faptul ca a jucat Fabbrini acolo, scapa doar de viitoarele salarii", a spus Manea pentru Digi Sport.