„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

Cazul despre care vorbim îl are în prim-plan pe Enes Sali. Fotbalistul născut la Toronto (Canada) i-a păcălit pe mulți, nu doar pe cei care l-au transferat de la clubul patronat de Hagi, acum doi ani și jumătate. Dovadă și faptul că Federația Română de Fotbal (FRF) s-a grăbit să-l debuteze pe Sali, sub tricolor, la doar 15 ani, 6 luni și 21 de zile. Asta ca nu cumva să ni-l „fure“ canadienii! Selecția respectivă, bifată într-un meci Liechtenstein – România (0-2), pe 14 noiembrie 2021, a și rămas singura din CV-ul lui Enes Sali.

Pornind de aici, trebuie să privim transferul pe care l-a realizat Gheorghe Hagi (61 de ani), în ianuarie 2024, nu ca pe o „țeapă“ dată de el, ci una luată de cei care s-au grăbit să plătească o „căruță de bani“ în schimbul unui jucător pe care l-au supraevaluat. Cu mult!

Un foarte bun proverb românesc zice așa: „Nu e prost cine cere, e prost cine dă“.

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FC Dallas, îndemnată să se debaraseze de Enes Sali. Definitiv!

În ianuarie 2024, după 58 de meciuri, 4 goluri și 2 pase de gol în tricoul Farului, Enes Sali a părăsit campionatul românesc. Cu destinația Statelor Unite. Pentru că Hagi a reușit să-l vândă, la FC Dallas, pentru o sumă incredibilă: 2,780,000 de euro!

Ce au primit americanii în schimbul acestei investiții? Un jucător care nici până în ziua de astăzi n-a debutat pentru FC Dallas în Major League Soccer. De fapt, Enes Sali a tot fost împrumutat, la Al-Riyadh, în Arabia Saudită. De unde tocmai s-a întors, după ce a „driblat“ retrogradarea în chiar ultima etapă!

Cifrele lui Sali, la Al-Riyadh, în partea a doua a sezonului recent încheiat? 13 meciuri, 0 goluri, 1 pasă de gol, în 584 de minute petrecute pe teren.

Cu acest bilanț dezolant, Enes Sali s-a întors acum în America. Dar FC Dallas e îndemnată să încheie acest capitol ratat, în mod definitiv!

„FC Dallas trebuie să-și asume pierderea în cazul lui Enes Sali“

În cadrul unei analize dure, presa americană a luat la puricat „Cazul Enes Sali“, jucător care e, din nou, la dispoziția clubului din Major League Soccer, după perioada petrecută în Arabia Saudită.

„Sali n-a avut succes nici în Arabia Saudită, unde a adunat mai multe cartonașe galbene (2) decât reușite concrete (a avut un assist). Acest transfer a devenit o pierdere majoră pentru club. Sali, care are 20 de ani, ocupă atât locul unui fotbalist de pe lista jucătorilor sub 22 de ani, cât și locul unui stranier. Practic, două locuri foarte importante sunt irosite. Nu există nicio șansă, practic, ca Enes Sali să joace pentru prima echipă a celor de la FC Dallas. Așadar, îndrumându-l spre următoarea sa destinație ar fi o soluție convenabilă pentru toată lumea“, au scris americanii.

Aceștia au ținut să explice de ce FC Dallas trebuie să încheie relația contractuală cu fostul star al Farului.

„FC Dallas trebuie să-și asume pierderea. Locurile ocupate pe lista echipei, care sunt irosite din cauza lui Sali, sunt mai importante decât perspectiva unui profit iluzoriu. În acest moment, plecarea lui Sali și aducerea unui alt jucător, indiferent de numele acestuia, e o necesitate. Prin orice mijloc posibil!“, a concluzionat presa americană.

În cel mai bun moment al carierei sale, în martie 2024, Enes Sali era cotat la 2,5 milioane de euro de transfermarkt.com. Astăzi, după cinci valuri succesive de scădere, Enes Sali valorează 900,000 de euro.