S-a aflat motivul pentru care Diego Fabbrini a ramas la Dinamo! "I-a placut asta, dar acum nu-l mai recunosc!" Dezvaluirile impresarului

Fabbrini s-a inteles cu suporterii-actionari din DDB si a semnat prelungirea contractului cu Dinamo, in aceasta iarna.

Jucatorul italian era dorit de Valeriu Iftime inapoi la Botosani, insa suporterii dinamovisti s-au miscat mai repede si l-au convins pe jucator sa ramana.

Totusi, agentul fotbalistului, Florin Manea, dezvaluie principalul motiv pentru care mijlocasul a ramas la "caini" si spune ca au existat mai multe oferte pe numele fotbalistului cu o selectie la nationala Italiei.

"I-a placut de suporterii lui Dinamo. A avut oferte, e un tip familist, a vrut sa ramana, sa nu o mute pe fetita. A acceptat 80% din salariu, dar jocul lui s-a modificat drastic.



Nici nu joaca pe postul lui, joaca inter. Acum, nu il mai recunosc. Poate e si aceasta stare de tensiune ca tot timpul se intampla ceva, apare in ziar ca se desfiinteaza, mai apare si Danut Lupu care ii face praf pe jucatori", a spus Florin Manea, la Digi Sport.

Insa, din pacate pentru Dinamo, italianul nu are un sezon exceptional, iar in cele 22 de partide jucate a reusit doar un gol si un assist. Dinamovistii ocupa locul 13 in clasament, pozitie care i-ar trimite la baraj pentru ramanerea in Liga 1 la finalul sezonului.