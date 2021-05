Salariul lui Fabbrini, subiect de cearta! Cat castiga italianul la Dinamo

Dinamo a anuntat ca va micsora salariile jucatorilor.

Astfel, din sezonul urmator, salariul maxim la Dinamo va fi de 5000 de euro, de aproape 4 ori mai mic decat actualul salariu al lui Fabbrini. Italianul castiga 18.000 de euro pe luna.

Florin Manea, impresarul lui Fabbrini a fost dezamagit de afirmatiile lui Cornel Dinu. Dinu crede ca salariul lui Fabbrini nu este motivat: "Fabbrini are un contract de mecenat cu Nicolae Badea de 10.000 de euro si probabil unul simbolic, de cateva sute de euro, cu Dinamo", a spus Dinu Gheorghe, pentru ProSport.

Impresarul ii da peste nas fostului presedinte din Stefan cel Mare, despre care spune ca a avut un salariu de peste 10.000 de euro la Rapid/

"Nu e adevarat ce a spus Cornel Dinu. Chestia cu 18.000 de euro, cat are Fabbrini, e relativa. Domnul Dinu Gheorghe avea 12.000 de euro pe luna salariu la Rapid si nu juca niciun meci. si mie mi se parea exagerat cat castiga. Daca iubea fotbalul, trebuia sa mai dea ceva inapoi. Avea 12.000 plus protocoale, plus alte chestii, ajungea undeva la 15.000, ca Fabbrini. Dinamo plateste majoritatea contractului. Contractul de mecenat facut de Fabbrini cu firma lui Nicolae Badea e in jur de 20.000 de euro pe an. Se platesc banii la 3 luni", a spus Florin Manea, impresarul lui Fabbrini, la GSP.

Ajuns la 30 de ani, Fabbrini are un singur gol in 28 de meciuri jucate in acest sezon. Avand in palmares echipe precum Empoli, Udinese, Watford sau Birmingham, Fabbrini a ajuns in Romania in 2018, la FC Botosani. La Dinamo a ajuns in 2019, de la CSKA Sofia.