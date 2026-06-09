Trei cluburi din Premier League vor să folosească inteligența artificială pentru negocieri mai bune în transferuri

Trei cluburi din Premier League, ale căror nume nu au fost dezvăluite, iau serios în considerare utilizarea inteligenţei artificiale pentru a putea pregăti mai bine negocierile de transfer.

Potrivit The Telegraph, trei echipe din Premier League se gândesc serios să recurgă la ajutorul inteligenţei artificiale pentru a îmbunătăţi gestionarea stresantei perioade de transferuri. Mai pe scurt, respectivele cluburi cred că utilizarea AI ar facilita o mai bună pregătire şi anticipare a negocierilor cu alte cluburi.

Potrivit cotidianului britanic, software-ul de inteligenţă artificială "Nostrada.ai", utilizat frecvent în politică, în special de oficialii guvernamentali spanioli şi sloveni pentru a modela reacţiile lui Keir Starmer, prim-ministrul britanic, în timpul negocierilor de ultim moment privind acordul de redresare Brexit, este acum dezvoltat de compania mamă, care lucrează la un produs similar pentru lumea fotbalului.

Acest nou program AI ar folosi date din recentele perioade de transferuri pentru a observa tendinţele din discuţii: acest lucru i-ar permite să prezică reacţiile cluburilor la ofertele făcute jucătorilor şi să anticipeze diferite scenarii pentru a ajuta cluburile. Asta ar oferi clubului cumpărător un avantaj semnificativ, chiar înainte de începerea negocierilor.

news.ro