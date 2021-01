"Nu trebuie sa ne gandim la Fabbrini!" Gane, entuziasmat dupa a doua victorie consecutiva! 'Cainii', pregatiti de derby-ul cu FCSB 

Dinamo a castigat in deplasarea cu UTA Arad si a bifat a doua victorie consecutiva.

'Cainii' castiga puncte importante si urca pe locul 9 in clasament dupa victoria cu UTA Arad. Deian Sorescu a inscris singurul gol al partidei, din penalty.

La finalul meciului, Gane s-a declarat multumit de rezultat, plangandu-se de terenul dificil pe care s-a disputat meciul. Totodata, antrenorul lui Dinamo a declarat ca echipa este pregatita pentru meciul cu FCSB din campionat.

Intrebat de absenta lui Fabbrini, care a fost suspendat pentru deplasarea cu UTA, Gane a raspuns transant.

"Sunt foarte bucuros, felicit jucatorii pentru spiritul din aceasta seara. Am iesit cu bine din situatiile periculoase, sunt 3 puncte foarte mari, in conditiile in care joci pe un astfel de teren.

Punctele sunt mai importante decat un joc foarte bun. Un stadion superb, dar terenul lasa de dorit. Nu trebuie sa ne gandim la Fabbrini, cei care au intrat azi au facut un meci foarte bun.

Avem 3 zile sa ne recuperam si sa se refacem foarte bine pentru meciul cu FCSB. De fiecare data fanii ne ajuta, le multumim foarte mult pentru gest si ajutor, fara ei era foarte greu", a spus Jerry Gane la finalul meciului.