Contra a vorbit prima oara despre PLECAREA de la Dinamo: "Daca proiectul nu e asa serios cum pare, am clauze clare!"

Cosmin Contra (44 ani) a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Antrenorul 'cainilor' a fost intrebat inca o data despre salariile restante de la Dinamo. Contra a dezvaluit ca are o clauza in contract prin care poate pleca daca investitorii spanioli nu isi indeplinesc promisiunile facute atunci cand l-au sunat pentru a-l chema sa faca parte din proiectul lor.

"Eu am negociat cu Pablo Cortacero si spaniolii cand eram la Lisabona, la turneul final. Am discutat pe video, mi s-a parut un proiect serios. AM fost contactat pentru a fi antrenorul echipei, nu altceva. Am clauze in contract prin care pot pleca daca proiectul nu este atat de serios cum am discutat.

Daca nu se platesc salariile, nu voi fi nici eu platit si eu sunt angajat. Sunt capitanul, daca nu vor fi platiti, nu sunt nici eu. Sunt in aceeasi situatie ca ei. Am incredere ca proiectul este serios si ce mi-au spus si vor sa faca, vor face. Nu cred ca cineva aduce 14 jucatori foarte buni si sa nu ii plateasca. In afara de ei, mai sunt si cei din ordinul administrativ care si-au lasat familiile in Spania pentru a face un proiect frumos", a spus Cosmin Contra pentru Digi Sport.

