FCSB are cel mai scump lot din Liga 1, dar are sub contract 14 jucatori mai mult decat CFR Cluj!

Clubul lui Gigi Becali are cel mai scump lot de jucatori, luat per ansamblu, in timp ce echipa lui Dan Petrescu are cea mai mare valoare per jucator.

FCSB conduce clasamentul Ligii 1 in ceea ce priveste valoarea lotului de jucatori, cu o valoare de 28.60 milioane de euro, dar echipa lui Gigi Becali are sub contract cu 14 si cu 9 mai multi fotbalisti decat CFR Cluj (23.85 mil. euro), respectiv Universitatea Craiova (22.90 mil. euro). La nivel individual, dupa calificarea pentru a doua oara consecutiv in grupele Europa League, media valorii fiecarui fotbalist clujean este de 883.000 de euro, fata de 716.000 euro in cazul Craiovei si 698.000 in al FCSB-ului. "Ros-albastrii" au insa cea mai mica medie de varsta din campionat, de doar 23.3 ani, chiar mai mica decat a echipei lui Gica Hagi (23.6 ani), si au cei mai multi internationali care joaca pentru nationalele Romaniei, asa ca fotbalistii au potential mare de crestere din punct de vedere al valorii financiare.

Dinamo, cu 29 de jucatori in lot, are o valoare de 13.25 milioane de euro si se situeaza abia pe pozitia a sasea, fiind surclasata la acest capitol de FC Viitorul (37 jucatori / 15.73 mil. euro) si Astra Giurgiu (34 jucatori / 14.10 mil. euro). In schimb, media valorii individuale a "cainilor" este superioara - 457.000 euro, fata de a constantenilor (425.000 euro) si a giurgiuvenilor (415.000 euro). Insa, daca rezultatele echipei se vor ameliora si jucatorii vor incepe sa evolueze constant, este de asteptat ca valoare lotului lui Dinamo sa creasca cu cel putin 3 milioane de euro.

La popul opus, cele mai slabe valori sunt cele ale lui Poli Iasi (30 jucatori / 4.83 mil. euro / 161.000 euro), Chindia Targoviste (25 jucatori / 4.73 mil. euro / 189.000 euro) si FC Arges (27 jucatori / 4.70 mil. euro / 174.000 euro).

Cei mai scumpi jucatori din Liga 1:

1. Florinel Coman (5.5. mil. euro / 22 ani / FCSB)

2. Alexandru Cicaldau (5 mil. euro / 23 ani / Craiova)

3. Dennis Man (5 mil. euro / 22 ani / FCSB)

4. Aleix Garcia (3.2 mil. euro / 23 ani / Dinamo)

5. Billel Omrani (2.8 mil. euro / 27 ani / CFR Cluj)

6. Cristian Manea (2.7 mil. euro / 23 ani / CFR Cluj)

7. Constantin Budescu (2.4 mil. euro / 31 ani / Astra Giurgiu)

8. Florin Tanase (2.2 mil. euro / 25 ani / FCSB)

9. Nicusor Bancu (2 mil. euro / 28 ani / Craiova)

10. Elvir Koljici (1.8 mil. euro / 25 ani / Craiova), Andrei Burca (1.8 mil. euro / 27 ani / CFR Cluj)