Reactia lui Ioan Marginean dupa ce s-a scris ca e noul MANAGER GENERAL de la Dinamo: "Nu am semnat niciun contract!"

Pablo Cortacero a ales noul manager general de la Dinamo.

UPDATE 18:40

Ioan Marginean neaga informatiile ca ar fi fost pus de Pablo Cortacero in functia de manager general la Dinamo.

"Nu am ascuns ca sunt dinamovist, dar sa ma credeti ca nu am semnat niciun contract si in continuare raman un voluntar. Cu mana pe inima va jur, oamenii astia inca au probleme de organizare, au iesit actele de la Registrul Comertului. Practic au intrat in legalitate cu domnul Pablo Cortacero, presedintele consiliului de administratie.Acum cred ca si fluxul bani va fi mai usor. Inainte clubul trebuia sa se imprumute, acum suta la suta e o societate comerciala o ia pe drumul propriu, corect legal, care trebuie facut cu marirea de capital", a declarat Ioan Marginean pentru DigiSport.

Dupa mult timp de asteptare, fanii dinamovisti au aflat in sfarsit cine va fi manager general al proiectului 'Nuevo Dinamo'.

Asa cum se vehicula de mai mult timp, fostul conducator al celor de la Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, este alesul lui Pablo Cortacero pentru a ocupa functia de manager general la clubul din Soseaua Stefan cel Mare,dupa cum informeaza Gazeta Sporturilor.

Conform sursei citate, principala atributie pe care o va avea de indeplinit fostul fotbalist al "cainilor rosii" este aceea de a asigura relatia cu FRF si LPF si de asemenea va incerca sa aduca din nou aproape de echipa fostele glorii ale clubului.

