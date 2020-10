Kamer Qaka si-a reziliat contractul cu Universitatea Craiova! Anuntul clubului din Banie

Mijlocasul albanez, Kamer Qaka, si-a reziliat contractul cu gruparea olteana, chiar daca intelegerea era valabila pana in 2023.

El s-a transferat de la Poli Iasi in 2019 pentru suma de 200 de mii de euro. In ultima vreme nu a mai fost pe placul Craiovei si nu a jucat in niciun meci pentru olteni din luna august, cand a prins 20 de minute intr-o partida cu FCSB. Albanezul in varsta de 25 de ani a fost dorit in trecut de echipe din liga a doua italiana sau din Elvetia, dar nicio oferta nu s-a concretizat. El a acceptat propunerea Craiovei de a-si rezilia contractul, deoarece nu mai avea nicio sansa sa prinda primul 11 al lui Bergodi. Qaka a jucat 19 partide pentru olteni fara sa inscrie vreun gol sau sa ofere vreo pasa decisiva.

Craiova a anuntat pe pagina oficiala de Facebook despartirea de Kamer Qaka.

"Clubul Universitatea Craiova si Kamer Qaka au decis de comun acord incetarea raporturilor contractuale. Ii multumim lui Kamer si ii dorim mult succes in continuare", a fpst anuntul oltenilor.

???? Clubul Universitatea Craiova și Kamer Qaka au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim... Publicată de Universitatea Craiova pe Marţi, 6 octombrie 2020