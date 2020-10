ANUNT OFICIAL! Dinamo a mai realizat un transfer de top! Cosmin Contra a adus un fost jucator din Premier League

Fostul atacant de la Everton, Magaye Gueye, a devenit oficial jucatorul lui Dinamo.

El ajunge la Dinamo din postura de liber de contract, despartindu-se in aceasta vara de clubul din Azerbaijdan. Gueye se antreneaza deja de cateva zile cu echipa lui Dinamo, iar dupa ce l-a testat, Cosmin Contra a hotarat sa il pastreze. Cat timp a evoluat la Everton el a prins 24 de partide in Premier League si 15 in Cupa Angliei.

Fotbalistul senegalez in varsta de 30 de ani a mai evoluat de-a lungul timpului la Strasbourg, Everton, Mllwall, Adanaspor, Osmanlispor si Qarabag. Astfel, dinamovistii au realizat al 12-lea transfer al verii, Gueye urmand a-i face concurenta lui Adam Nemec in atacul echipei din Stefan cel Mare.

Transferurile facute de Dinamo in era spaniola:

Vlad Achim

Tomas Mejias

Rene Hinojo

Alexander Gonzalez

Andrei Radu

Isma Lopez

Janusz Gol

Paul Anton

Borja Valle

Juan Camara

Adam Nemec

Magaye Gueye

