VIDEO | Omagiul adus de Dinamo lui Catalin Hildan! Mesaj emotionant din partea lui Contra: "A fost un idol, va ramane in inima acestui club!"

Astazi se implinesc 20 de ani de la disparitia lui Catalin Hildan si dinamovistii au fost prezenti la mormantului 'Unicului Capitan' pentru a-i aduce un omagiu.

Jucatorii, staff-ul si conducatorii clubului Dinamo au fost prezent, astazi, la mormantul lui Catalin Hildan, in Branesti, unde i-au adus un omagiu fostului capitan din Stefan cel Mare.

Acestia au aprins lumanari si au adus o coroana de flori pentru 'Unicul Capitan'.

Cosmin Contra a spus cateva cuvinte in memoria lui Catalin Hildan:

"E o zi trista pentru clubul Dinamo, pentru suporterii dinamovisti, pentru noi, cei care l-am cunoscut, cel putin pentru mine e o zi extrem de grea. Se implinesc 20 de ani, a trecut asa repede timpul. Parca ieri eram impreuna pe teren, parca ieri eram impreuna la echipa nationala, parca ieri luptam impreuna pentru culorile astea. E un moment greu. Cum am spus dupa derby, am fi vrut sa ii dedicam victoria. Din pacate, nu s-a putut. Speram ca pe viitor fiecare victorie pe care o vom avea pe teren sa fie dedicata lui, pentru ca a fost si va ramane inima acestui club si inima acestei echipe.

Am multe amintiri placute cu Catalin. Avea un caracter deosebit. Imi aduc aminte ca ne-am cunoscut cand eram eu la Luceafarul si jucam meciuri amicale impotriva lui Dinamo, antrenata de Ionut Chirila. Aveam meciuri foarte grele impotriva lor. Din pacate, ne-a parasit prea devreme. Nea Marin (n.r. tatal lui Catalin Hildan) e un om care a pus mult suflet si pune in continuare. Aceasta trecere in nefiinta a lui Catalin e foarte greu de acceptat, in primul rand pentru un parinte si in al doilea rand pentru noi, toata suflarea dinamovista. Acest sentiment trebuie transmis din generatie in generatie si pentru cei care nu au avut placerea sa il cunoasca. A fost un idol pentru Dinamo", a spus Cosmin Contra.

Odata cu implementarea noului proiect de la Dinamo, la echipa au sosit mai multi jucatori straini. Antrenorul Cosmin Contra spera ca aceasta vizita la mormantul lui Catalin Hildan sa le arate noilor veniti la echipa ceea ce inseamna 'coeziunea intre suporteri si echipa' la Dinamo, iar acestia sa dea si mai mult pe teren in viitor:

"Eu sper ca odata cu venirea la mormantul lui, sa isi dea seama de importanta pe care a avut-o Catalin Hildan in ceea ce inseamna coeziunea intre suporteri si echipa si pe viitor cand vor intra pe teren sa se gandeasca sa dea si mai mult, daca pot si pentru Catalin Hildan, pentru ca sunt sigur ca se bucura, de acolo de unde este, pentru fiecare victorie a echipei", a mai spus Cosmin Contra.