Convocat la 45 de ani in nationala contra campioanei mondiale! In 2006 a luat patru de la FCSB in Liga Campionilor! 

Motivul convocarii este acela ca doi dintre portarii Ucrainei ar fi fost depistati pozitiv de coronavirus. Shovkovskiy revine la nationala dupa aproximativ opt ani de zile.

Portarul ucrainean si-a facut debutul la nationala in 1994, iar daca va juca impotriva Frantei va avea a treia cea mai lunga cariera internationala. Liberianul George Weah (32 de ani) si grecul Giorgios Koudas (27 de ani) sunt pe primele doua locuri.

Shovkovskiy a jucat 20 de ani pentru Dinamo Kiev, unde a strans 426 de aparitii. Portarul a fost pe teren si la celebrul Dinamo Kiev - FCSB, scor 1-4, din grupele UEFA Champions League din sezonul 2006/2007.

Ukraine have included 45-year-old coach Oleksandr Shovkovskiy in their squad to face France, after two of their keepers tested positive for Covid-19.

