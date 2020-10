"De ce au luat Dinamo? Poate pentru pariuri!" Dezvaluiri INCREDIBILE despre datoriile 'cainilor' si investitorii spanioli: "Nici Contra nu ii stie!"

Situatia de la Dinamo continua sa ridice semne de intrebare, mai ales din cauza datoriilor mari ale clubului.

Spaniolii de la Dinamo au facut transferuri impresionante in aceasta perioada de mercato, insa situatia financiara a clubului continua sa fie un mister. 'Cainii' ar avea datorii uriase, iar fotbalistii adusi ar avea salarii mari.

Anamaria Prodan a vorbit despre situatia financiara a clubului si a dezvaluit ca l-a intrebat pe Ruben Albes, antrenorul lui Hermannstadt despre spanioli, insa tehnicianul nu a auzit despre ei.

"Nu stiu cine sunt spaniolii de la Dinamo. Ruben Albes nu a auzit de ei, chiar l-am intrebat. Nici Contra nu-i stie. A fost ales antrenor, atat! Nu ii stie nimeni. Am discutat si cu Borcea si spune ca nu e el in spatele afacerii. Zicea ca nu stie cine sunt. Eu as fi mandra sa fiu patron la Dinamo. Nu stiu de ce se ascund. E un club mare. Eu ieseam pe toate posturile nationale.

La ce salarii se platesc acum la Dinamo si la ce investitii se fac inseamna ca nu e cineva nebun... Asta inseamna faliment fara dar si poate! Ma gandesc ca tot ii gasesti pe oamenii astia. Fondul de salarii de la Dinamo cred ca e de 500.000 de euro pe luna. Trebuie sa vina o luna in care sa sa dea banii. Daca unul da 500.000 de euro, plus ce a dat inainte, inseamna ca nu e nebun. Trebuie sa le dam oamenilor putin timp. Cred ca asteapta ceva. Daca cineva plateste salariile luna asta, mai zice cineva ceva?

De ce au luat Dinamo? Vorbeam si eu cu lumea. Poate au luat Dinamo pentru pariuri. Dar ce bani sa faci? Ca Dinamo pierde meciurile. A, pierde meciurile si castiga pariurile... Dar s-ar baga Contra la asa ceva? Si-ar distruge cariera pentru asa ceva? Am vorbit si cu nasul Contra si a zis ca nu stie cine sunt. Zice «Vorbesc cu ei o data la cateva zile, dupa antrenament». E o situatie ciudata avand in vedere ca acest club are datorii foarte mari. Cine si-a asumat chestia asta, e cu funia la gat. Eu si Claudiu Florica am vazut actele", a spus Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.