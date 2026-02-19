Adrian Mititelu, conducător la U Craiova, a fost admirat de mulți dintre jucătorii străini pe care i-a avut la echipă. Mititelu a avut și fler la jucătorii tineri, așa cum spunea Mircea Bornescu, anul trecut, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Mariko Daouda, fost fundaș ivorian, acum în vârstă de 44 de ani, a oferit un interviu pentru Sport.ro în care a vorbit despre viața pe care o duce acum în Coasta de Fildeș, unde are și academie de fotbal, dar și despre cele mai frumoase momente din fotbalul românesc.

El a evoluat timp de șapte ani în România, unde a ajuns prima oară la Universitatea Craiova. După retrogradarea oltenilor din 2005, fundașul a făcut pasul la Dinamo, iar apoi au urmat FC Argeș și CS Mioveni.

Adrian Mititelu, sub lupa lui Mariko Daouda: ”M-a ajutat mult!”

Daouda vrea să revină în România pentru a-și lua Licența PRO, după care vrea să urmeze o carieră în antrenorat, moment în care se poate întâlni și cu oamenii care l-au ajutat să își arate calitățile și să devină un punct de reper în rândul fundașilor centrali din Liga 1, de la începutul anilor 2000.

Africanul și-a amintit, în special, de perioada Universitatea Craiova, pe care a numit-o ca fiind cea mai frumoasă din carieră, mai ales că unul dintre copiii săi s-a născut chiar în Bănie.

A vorbit și despre Adrian Mititelu, pe care și-l amintește că a făcut foarte multe pentru el. La început, când a ajuns la Universitatea Craiova, Daouda era invitat periodic de Mititelu la restaurantul pe care îl deținea în Craiova, pentru a încerca să îl adapteze cât mai repede în Oltenia.

Adrian Mititelu s-a implicat în acomodarea lui Mariko Daouda la U Craiova

De asemenea, și cu Dinel Staicu avea Daouda o relație bună, dar acesta ”i-a blocat” un transfer în Ucraina. A cerut prea mulți bani pentru mutare.

”Am avut o relație bună cu Adrian Mititelu, de fiecare dată mă suna să vadă cum sunt, dacă sunt bine. Am avut o relație bună cu el. Avea un restaurant în Craiova, de fiecare dată era acolo cu domnul Rodion Cămătaru. Mă suna, să nu stau în casă, pentru că la început eram singur la Craiova.

(N.r. – Despre un transfer pe care îl putea prinde de la Universitatea Craiova) Când eram la Craiova, trebuia să ajung în Ucraina, un impresar a vorbit cu domnul Dinel Staicu, dar nu s-au înțeles la suma de transfer. Eram dezamăgit, era o experiență frumoasă pentru mine!

Erau mai mulți bani pentru mine, salariu mai mare decât la Craiova. Nu mai țin minte despre ce echipă era vorba, Metalurg Donețk sau Șahtior Donețk. Nu mai știu exact”, a spus Daouda pentru Sport.ro.