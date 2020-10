AMERICAN DREAM la Dinamo! "Cainii" se extind in Statele Unite ale Americii! LOVITURA anuntata de Cortacero: "Vom semna contractul saptamana viitoare! Facem din Dinamo un club si mai mare"

Dinamo are obiective indraznete sub noua conducere, iar noul patron, Pablo Cortacero, a anuntat un proiect urias.

Pablo Cortacero vrea sa schimbe fata clubului Dinamo si e gata pentru o noua investitie. Patronul 'cainilor' va deschide o Academie a clubului Dinamo in Statele Unite ale Americii pentru a forma viitoru jucatori pe care sa ii aduca in Romania:

"Vom deschide o Academie a lui Dinamo in Statele Unite ale Americii. Vom semna contractul saptamana viitoare. Va fi in Houston, Texas si vom porni treaba de la anul. Vrem sa descoperim tinere talente pentru a face din Dinamo un club si mai mare”, a declarat Pablo Cortacero pentru doardinamo.ro.

Ar putea fi vorba chiar de o colaborare cu Houston Dynamo, echipa Texas care evolueaza in MLS. Sursa citata mai noteaza ca la Academia de fotbal a lui Houston Dynamo, Bogdan Onut este antrenor la patru grupe de baieti. Fostul fundas al lui Dinamo este stabilit in SUA din 2013.

Pablo Cortacero: "Am venit in Romania pentru a ramane multi ani!"

Noul patron al 'cainilor' a tinut sa confirme din nou ca planul pe care il au la Dinamo este unul de lunga durata si vor sa redea echipei 'stralucirea de alta data':

"Noi am venit in Romania pentru a ramane multi ani si chiar daca va fi sa cumparam un alt club in Spania in viitor nu vom abandona sau lasa Dinamo. Noi am venit aici, la Dinamo, pentru a face un club profesionist si pentru a sta foarte mult timp aici. Asa ca suporterii sa nu-si faca griji ca gandul nostru este 100% la Dinamo si la a-i reda stralucirea de alta data", a mai spus Cortacero.