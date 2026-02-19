Internaționalul englez, crescut de Liverpool și trecut pe la Manchester City, Chelsea și Arsenal, a devenit liber de contract în această iarnă, după ce gruparea de pe ”Stamford Bridge” nu a mai contat pe serviciile sale.

Raheem Sterling poate juca acum pentru Feyenoord

Feyenoord i-a oferit un contract valabil până în vară, iar Sterling s-a arătat încântat după ce a semnat cu gruparea pregătită de Robin van Persie, unde este convins că poate ajunge la un nivel bun.

La o săptămână după oficializarea transferului, Feyenoord a făcut încă un anunț despre Sterling: acesta a primit ”undă verde” pentru permisul de muncă și cel de reședință, astfel că se poate antrena și poate juca pentru noua sa echipă cât de curând.

Sterling nu a mai jucat din 25 mai, când a evoluat pentru Arsenal. La Chelsea nu mai intra în planuri, după un împrumut modest la „tunari”. În carieră, a câștigat patru titluri în Premier League cu Manchester City și a participat la cinci turnee finale cu naționala Angliei.

Feyenoord este echipa pe care FCSB a învins-o spectaculos în etapa a șasea din Europa League, scor 4-3, după ce a revenit de la 1-3. Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Ngezana, Mihai Toma, Mamdou Thiam și Florin Tănase, ultimul în minutul 90+5.