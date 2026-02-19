Bodo/Glimt s-a impus în fața lui Inter, scor 3-1, într-un meci din turul play-off-ului Champions League.

Pentru norvegieni au înscris Fet (20'), Hauge (61') și Hogh (64'), în timp ce de la Inter a marcat Pio Esposito (30').

Pio Esposito, încrezător pentru meciul retur de pe San Siro

Unicul marcator al lui Inter a vorbit despre înfrângerea din Norvegia suferită de echipa sa.

Pio Esposito, jucător pentru care Cristi Chivu a insistat în vară pentru a rămâne la Milano, a devenit o piesă importantă din angrenajul lui Inter. Atacantul are încredere că echipa sa poate întoarce soarta acestei duble și are șanse de a se califica în „optimile” Champions League.

„Nu știu acum, dar cele două goluri din repriza secundă au fost probabil marcate într-un interval scurt de timp și ne-au dat impulsul final. Am reușit să reacționăm ulterior, dar din păcate nu am putut reveni în joc.

Cu siguranță este o înfrângere grea, dar suntem norocoși că avem o altă șansă și trebuie să o lăsăm în urmă imediat. Este încă foarte posibil în meciul retur.

Este o echipă puternică, chiar dacă nu are un nume mare, dar le-a învins pe Manchester City și Atletico Madrid și a câștigat majoritatea meciurilor de acasă. Poate că este o echipă subapreciată și nu cred că am avut o atitudine proastă. Cu siguranță am fi putut și ar fi trebuit să facem mai bine, atât eu, cât și întreaga echipă.”, a spus Pio Esposito.

Returul din această fază eliminatorie din Champions League va avea loc marți, 24 februarie, iar echipa lui Cristi Chivu va încerca să întoarcă acest deficit de două goluri din partida tur.