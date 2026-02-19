LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 se dispută meciurile din manșa tur din play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League.

În afară de duelul românesc Răzvan Lucescu vs Andrei Ionuț Radu din PAOK Salonic - Celta Vigo (LIVE TEXT SEPARAT AICI), în play-off mai este angrenat și mijlocașul Marius Corbu, recent transferat la Ferencvaros Budapesta, care joacă la Ludogoreț Razgrad.

Antrenor la Ferencvaros este irlandezul Robbie Keane, fostul atacant de la Inter Milano, Tottenham sau Liverpool.