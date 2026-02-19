LIVE TEXT Câți români joacă astăzi în play-off-ul pentru optimile Europa League. Programul meciurilor, care sunt LIVE TEXT pe Sport.ro

Câți români joacă astăzi în play-off-ul pentru optimile Europa League. Programul meciurilor, care sunt LIVE TEXT pe Sport.ro Europa League
Joi seara se dispută manșa tur din play-off-ul EL.

Marius CorbuferencvarosRobbie Keaneludogoret razgradPlay-Off Europa League
LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 se dispută meciurile din manșa tur din play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League.

În afară de duelul românesc Răzvan Lucescu vs Andrei Ionuț Radu din PAOK Salonic - Celta Vigo (LIVE TEXT SEPARAT AICI), în play-off mai este angrenat și mijlocașul Marius Corbu, recent transferat la Ferencvaros Budapesta, care joacă la Ludogoreț Razgrad.

Antrenor la Ferencvaros este irlandezul Robbie Keane, fostul atacant de la Inter Milano, Tottenham sau Liverpool.

SK Brann - Bologna

Dinamo Zagreb - Genk

Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest

Ludogoreț Razgrad - Ferencvaros Budapesta

Lille - Steaua Roșie Belgrad

Celtic Glasgow - VfB Stuttgart

Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen

