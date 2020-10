Lua 230 de euro pe luna salariu, dar acum i-au suspendat contractul! Motivul incredibil pentru care Robinho nu mai poate juca la Santos!

Santos a semnat pe data de 10 octombrie cu Robinho, jucatorul venind liber de contract dupa aventura din Turcia de la Istanbul Basaksehir.

La mai putin de o saptamana dupa ce au reusit sa obtina semnatura fotbalistului, pentru un contract cu 230 de euro lunar, Santos a anuntat ca-i va suspenda intelegerea lui Robinho.

Fotbalistului brazilian i se aduc acuzatii de viol, de la un vechi incident de pe vremea cand juca la Milan, mai exact din 2013. In ciuda faptului ca Robinho se declara nevinovat, mai mult sponsori ai lui Santos au declarat ca in cazul in care acesta va ramane la echipa, nu vor mai ajuta echipa cu bani.

"Cu multa durere in suflet, anunt faptul ca am luat decizia alaturi de presedintele clubului ca sa-mi suspend contractul, din cauza problemelor din viata mea. Scopul meu a fost mereu acela de a ajuta Santos. Daca deranjez in orice fel, e mai bine sa plec si sa ma concentrez pe treburile personale", a transmis Robinho pe retelele de socializare.

NOTA À IMPRENSA O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020

Tweet santos Robinho Citeste si: