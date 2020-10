ANALIZA | Cifre ingrozitoare pentru Contra! Doar Mihalcea si Neagoe stau mai slab in ultimele trei sezoane

Cu un actionariat nou, cu investitii masive, cu ambitii de play-off si trofee si cu un lot de jucatori upgradat, Cosmin Contra a avut, in acest inceput de sezon, un parcurs la fel de slab ca si predecesorii sai.

Dupa sase meciuri la carma lui Dinamo in actualul mandat, Cosmin Contra are cifre aproape la fel de slabe ca Eugen Neagoe si Adrian Mihalcea, care sunt considerati etaloanele negative din ultimele 3 sezoane. Contra poate motiva parcursul slab cu numarul mare de greseli ale arbitrilor contra echipei sale, dar nici ceilalti antrenori nu au fost impinsi de la spate de brigazile de arbitri, echipa numarand in fiecare din ultimele sezoane mai multe nemultumiri in privinta punctelor pierdute din cauza delegarilor CCA.

Desi clasamentul este edificator in anumite privinte, trebuie tinut cont ca unii antrenori dinamovisti au pregatit echipa timp doar trei meciuri, ca in cazul lui Multescu si Niculescu, in timp ce altii au antrenat 30 de partide, cum a facut Rednic. In acelasi timp, diferenta de puncte dintre anumiti antrenori poate fi justificata si pentru ca unii au avut mai multe meciuri in play-out.

Clasamentul in functie de punctele acumulate per meci:

1. Florin Bratu - 1.83p

2. Gheorghe Multescu - 1.66p

3. Mircea Rednic - 1.63

4. Dusan Uhrin - 1.54p

5. Vasile Miriuta - 1.5

6. Claudiu Niculescu - 1.33p

7. Cosmin Contra - 0.66p

8. Eugen Neagoe - 0.6p

9. Adrian Mihalcea - 0.57p

COSMIN CONTRA (sezon 2020-2021)

6 meciuri / 1 victorie, 1 egal, 4 infrangeri / golaveraj 6-8 (-2) / 0.66 puncte per meci

Chindia 0-1 / Botosani 1-1 / Gaz Metan Medias 3-1 / UTA 0-1 / FCSB 2-3 / CSU Craiova 0-1

GHEORGHE MULTESCU (sezon 2019-2020)

3 meciuri / 1 victorie, 2 egaluri / golaveraj 4-3 (+1) / 1.66 puncte per meci

Voluntari 2-1 / Viitorul 1-1 / Hermannstadt 1-1 (prima etapa, sezonul 2020-2021)

ADRIAN MIHALCEA (sezon 2019-2020)

7 meciuri / 1 victorie, 1 egal, 5 infrangeri / golaveraj 5-11 (-6) / 0.57 puncte per meci

Sepsi 1-3 / FCSB 0-3 (Cupa Romaniei) / Voluntari 0-1 / Viitorul 0-1 / Clinceni 3-1 / FCSB 0-1 (Cupa Romaniei) / Poli Iasi 1-1

DUSAN UHRIN (sezon 2019-2020)

26 meciuri / 12 victorii, 4 egaluri, 10 infrangeri / golaveraj 41-30 (+11) / 1.54 puncte per meci

Chindia 2-3 / Hermannstadt 3-0 / Sepsi 1-0 / Botosani 1-1 / Astra 2-3 / UTA 3-1 (Cupa Romaniei) / Voluntari 2-1 / FCSB 1-1 / Gaz Metan Medias 2-0 / Viitorul 3-2 / Foresta Suceava 4-0 (Cupa Romaniei) / CSU Craiova 1-4 / CFR Cluj 0-0 / Clinceni 2-2 / Poli Iasi 1-0 / Chindia 4-1 / Hermannstadt 2-4 / Sepsi 1-2 / Botosani 0-1 / Astra 2-0 / Voluntari 1-2 / FCSB 2-1 / Gaz Metan Medias 0-1 / Clinceni 0-1 / Clinceni 1-0 (Cupa Romaniei) / Poli Iasi 0-1

EUGEN NEAGOE (sezon 2019-2020)

5 meciuri / 1 victorie, 4 infrangeri / golaveraj 4-12 (-8) / 0.6 puncte per meci

Viitorul 0-5 / CSU Craiova 0-2 / CFR Cluj 0-1 / Clinceni 4-2 / Poli Iasi 0-2

MIRCEA REDNIC (sezon 2018-2019)

30 meciuri / 13 victorii, 10 egaluri, 7 infrangeri / golaveraj 36-28 (+8) / 1.63 puncte per meci

Dunarea Calarasi 1-1 / Concordia Chiajna 0-0 / FK Csikszereda 3-3 (5-6 d.p. / Cupa Romaniei) / Voluntari 1-0 / FCSB 1-1 / Gaz Metan Medias 1-1 / Viitorul 1-4 / CFR Cluj 0-3 / Hermannstadt 1-1 / CSU Craiova 3-0 / Astra 1-4 / Poli Iasi 3-0 / Sepsi 1-0 / Botosani 1-2 / Dunarea Calarasi 0-0 / Chiajna 2-1 / Dunarea Calarasi 2-0 / Gaz Metan Medias 1-2 / Hermannstadt 2-0 / Chiajna 3-2 / Poli Iasi 1-0 / Botosani 1-0 / Voluntari 2-1 / Dunarea Calarasi 0-1 / Gaz Metan Medias 2-0 / Hermannstadt 0-0 / Chiajna 2-0 / Poli Iasi 0-0 / Botosani 0-1 / Voluntari 0-0

CLAUDIU NICULESCU (sezon 2018-2019)

3 meciuri / 1 victorie, 1 egal, 1 infrangere / golaveraj 3-3 (0) / 1.33 puncte per meci

Dacia Unirea Braila 3-1 (Cupa Romaniei) / Sepsi 0-0 / Botosani 0-2

FLORIN BRATU

24 meciuri / 14 victorii, 2 egaluri, 8 infrangeri / golaveraj 41-28 (+13) / 1.83 puncte per meci

(sezon 2017-2018)

CSU Craiova 0-1 / Gaz Metan Medias 3-0 / Juventus Bucuresti 1-2 / Botosani 1-0 / Chiajna 3-1 / Voluntari 4-2 / Poli Timisoara 1-0 / Sepsi 0-2 / Gaz Metan Medias 3-2 / Botosani 2-0 / Juventus Bucuresti 2-0 / Chiajna 4-0 / Voluntari 2-0 / Poli Timisoara 3-1 / Sepsi 0-0

(sezon 2018-2019)

Voluntari 2-1 / FCSB 3-3 / Gaz Metan Medias 2-3 / Viitorul 1-0 / CFR Cluj 1-3 / Hermannstadt 2-1 / CSU Craiova 0-3 / Astra 1-2 / Poli Iasi 0-1

VASILE MIRIUTA (sezon 2017-2018)

18 meciuri / 7 victorii, 6 egaluri, 5 infrangeri / golaveraj 25-22 (+3) / 1.5 puncte per meci

FCSB 0-1 / Chiajna 2-3 / Astra Giurgiu 1-1 / Juventus Bucuresti 3-0 / Botosani 0-0 / Aerostar Bacau 1-0 (Cupa Romaniei) / Viitorul 0-4 / Gaz Metan Medias 3-0 / CFR Cluj 0-2 / Poli Iasi 2-1 / "U" Cluj 1-1 (3-1 d.p. / Cupa Romaniei) / Sepsi 3-0 / Voluntari 2-0 / Poli Timisoara 0-0 / CSU Craiova 2-2 / Chiajna 4-3 / FCSB 2-2 / Astra 0-2