Dacă în Serie A Inter are un avans liniștitor pentru moment, 7 puncte deasupra lui AC Milan, situația din Champions League a devenit critică. Eșecul din Norvegia obligă echipa lui Chivu să reușească o seară magică, marțea viitoare, pe Stadio Giuseppe Meazza, pentru a evita o eliminare.

Optimile Champions League, minimul stabilit de șefii lui Inter

O eliminare încă din această fază nu le-ar pica deloc bine proprietarilor clubului, americanii de la Oaktree, scrie Gazzetta dello Sport. Ziarul italian afirmă că principalul obiectiv al sezonului pentru Inter este câștigarea campionatului, însă, "într-o măsură egală, faza optimilor din Champions League este minimul acceptat".

O calificare în optimi ar aduce în conturile lui Inter suma de 11 milioane de euro, bani considerați "salvatori pentru bilanțul economic al clubului".

Nu este însă clar cum ar reacționa conducerea lui Inter în cazul în care Barella și colegii săi nu vor întoarce rezultatul în returul de marți. Cert este că un colac de salvare important pentru Cristi Chivu este reprezentat de rezultatele excelente din competițiile interne - locul 1 în Serie A, cu avans de 7 puncte față de Milan, și calificare în semifinalele Cupei Italiei.

"Chivu a experimentat un coșmar pe care nu l-a mai întâlnit în acest sezon", a concluzionat Gazzetta dello Sport după seara tristă a lui Inter din Norvegia.

Lautaro Martinez s-a accidentat

O problemă pentru Cristi Chivu la returul de la Milano va fi probabila absență a lui Lautaro Martinez, accidentat în Norvegia.

"Cred că l-am pierdut pe Lautaro, pare o accidentare destul de serioasă", a spus Chivu, după meci. Căpitanul lui Inter va fi evaluat în cursul zilei de vineri, însă șansele de a juca marți sunt reduse.