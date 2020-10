Cosmin Contra, mesaj clar inaintea meciului cu Craiova: "Sper sa fim respectati si sa putem vorbi doar despre fotbal!" Ce spune despre arbitraj

Cosmin Contra spera ca la duelul cu liderul Universitatea Craiova arbitrajul sa fie unul corect.

Cosmin Contra a vorbit inaintea duelului cu Universitatea Craiova din Liga 1, programat duminica seara de la 21:30.

Antrenorul lui Dinamo spune ca oltenii incep ca favoriti duelul, fiind o echipa mult mai omogena si care conduc clasamentul in acest moment:

"Favorita este echipa de pe primul loc. Sunt favoriti din mai multe puncte de vedere. Noi suntem o echipa noua, intr-o schimbare continua, cu un staff nou, multi jucatori adusi la echipa. Ei au un grup omogenizat, cu 2-3 jucatori noi adusi in fiecare perioada de transferuri. O echipa mult mai sudata, anul trecut au fost foarte aproape de a castiga campionatul, jucatori foarte buni, internationali.

Jucam acasa si sper ca jucatorii lui Dinamo sa aiba o evolutie mult mai buna decat la meciul cu FCSB, sa fim mult mai inspirati in fata portii si sa nu mai facem greselile de la meciurile trecute.

I-am studiat saptamana asta, am avut 2 saptamani in care am pus mult accent si pe partea fizica si sper sa aratam mai bine. Cred ca putem castiga daca avem o dorinta mai mare decat cei de la Craiova.

Craiova are un lot valoros, e clar ca pierderea acestor 2 jucatori exponentiali (n. r. Mihaila si Koljic) poate face ca forta de atac sa nu fie asa mare, dar au un Ivan, un Barbut, un Baiaram, jucator tanar de mare perspectiva. Au cumparat acum si pe Ofosu, Mamut, un jucator croat la care m-am uitat si arata foarte bine. Cimpanu, au facut achizitii bune imediat dupa pierderea celor 2 jucatori si s-au acoperit. Sunt o pierdere, dar au cu cine sa ii inlocuiasca", a spus Cosmin Contra, la conferinta de presa.

Cosmin Contra: "Sper sa fim respectati si sa vorbim doar de fotbal!"

Cosmin Contra a acuzat greseli grave de arbitraj impotriva lui Dinamo, in primele 6 runde ale Ligii 1:

"Sper sa fim respectati din punctul asta de vedere si sper sa se fi analizat in aceste 6 etape, cand Dinamo a avut minim o greseala mare de arbitraj impotriva. Sunt greseli umane, dar sper din toata inima ca la meciul de duminica sa nu se intample si sa putem sa vorbim doar despre fotbal.

Mie imi place sa joc pe Arena Nationala, e una dintre cele mai frumoase arene din Romania si pentru stilul nostru de joc cred ca e un stadion bun pe care sa jucam", a mai spus Contra.

In finalul conferintei, antrenorul lui Dinamo a avut si un mesaj de sustinere pentru selectionerul Mirel Radoi:

"Eu il sustin pe Mirel, trebuie sustinut. A avut o perioada foarte grea cu aceasta pandemie in care nu a avut contact cu jucatorii. Un antrenor de nationala nu isi poate impune ideile in 2 luni de zile. Nu e usor sa pregateasca aceste meciuri si eu cred ca trebuie sustinut."