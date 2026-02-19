Ionuț Radu l-a învins pe Răzvan Lucescu, dar a primit una dintre cele mai mici note de pe teren

Cum s-a descurcat Ionuț Radu împotriva lui Răzvan Lucescu în PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2.

Ionuț Radu (28 de ani) a fost integralist în partida PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2, duel contând pentru play-off-ul premergător optimilor Europa League. 

Nota lui Ionuț Radu după PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2

Portarul naționalei a câștigat meciul românilor din Europa League contra antrenorului Răzvan Lucescu (57 de ani).

Cu toate acestea, portalul SofaScore i-a acordat lui Radu una dintre cele mai mici note de pe teren: doar 6,7!

Explicația evaluării românului

Ionuț Radu nu a avut neapărat o evoluție slabă, însă a fost foarte puțin solicitat de PAOK. Pe lângă gol, Radu a mai trebuit să intervină la un singur șut. 

Ionuț Radu a fost foarte aproape să evite reușita lui Jeremejeff, prin care a fost stabilit scorul final în minutul 71. Radu a atins cu mâna voleul jucătorului de la PAOK, însă nu a putut opri balonul să intre în poartă.

Partida retur, Celta Vigo - PAOK Salonic, se va disputa joia viitoare, pe 26 februarie, de la ora 22:00. 

  • 31 de meciuri a strâns Radu în toate competițiile, în sezonul curent, pentru Celta Vigo, menținând poarta intactă în șapte dintre ele. 
  • 5.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt. 
  • 7 selecții are Ionuț Radu pentru naționala României. 
