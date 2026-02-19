După doi ani la Ateltico Madrid, atacantul argentinian ar urma să facă următorul pas în cariera sa, la Barcelona, unde ar urma să-l înlocuiască pe Robert Lewandowski. Așa cum s-a scris în Spania, sunt șanse mari ca polonezul să se despartă de gruparea catalană în vară.
Barcelona ar fi rezolvat transferul lui Julian Alvarez
”Alesul” pentru postul de atacant al Barcelonei este Julian Alvarez (26 de ani), al cărui transfer va costa aproximativ 70 de milioane de euro, anunță jurnalistul Hugo Balassone, de la TyCSports.
Pe lista echipelor interesate de Alvarez s-a numărat și Arsenal, dar sud-americanul este tentat, mai degrabă, de o experiență la clubul blaugrana.
Alvarez este evaluat de site-urile de specialitate la 100 de milioane de euro, iar pentru Atletico Madrid a strâns 92 de partide, reușind să înscrie 42 de goluri și să ofere alte 14 pase decisive.
75 de milioane de euro plătea Atletico Madrid pentru a-l transfera de la Manchester City pe atacantul argentinian care rivaliza cu Erling Haaland pentru postul de atacant al ”cetățenilor”.
Atletico Madrid poate câștiga Copa del Rey
Până la transfer, Alvarez are șanse mari să câștige un trofeu cu Atletico Madrid în acest sezon. Echipa este calificată în semifinalele Copa del Rey, unde a câștigat prima manșă cu Barcelona, scor 4-0.
Dacă va juca finala, echipa lui Diego Simeone va juca împotriva învingătoarei dintre Real Sociedad și Athletic Bilbao (1-0 în tur).