După doi ani la Ateltico Madrid, atacantul argentinian ar urma să facă următorul pas în cariera sa, la Barcelona, unde ar urma să-l înlocuiască pe Robert Lewandowski. Așa cum s-a scris în Spania, sunt șanse mari ca polonezul să se despartă de gruparea catalană în vară.

Barcelona ar fi rezolvat transferul lui Julian Alvarez

”Alesul” pentru postul de atacant al Barcelonei este Julian Alvarez (26 de ani), al cărui transfer va costa aproximativ 70 de milioane de euro, anunță jurnalistul Hugo Balassone, de la TyCSports.

Pe lista echipelor interesate de Alvarez s-a numărat și Arsenal, dar sud-americanul este tentat, mai degrabă, de o experiență la clubul blaugrana.