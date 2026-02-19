NEWS ALERT Barcelona a rezolvat transferul de 70.000.000€!

Barcelona a rezolvat transferul de 70.000.000€! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Julian Alvarez (25 de ani) a ajuns la Atletico Madrid în vara anului 2024, de la Manchester City.

TAGS:
Julian AlvarezAtletico MadridBarcelona
Din articol

După doi ani la Ateltico Madrid, atacantul argentinian ar urma să facă următorul pas în cariera sa, la Barcelona, unde ar urma să-l înlocuiască pe Robert Lewandowski. Așa cum s-a scris în Spania, sunt șanse mari ca polonezul să se despartă de gruparea catalană în vară.

Barcelona ar fi rezolvat transferul lui Julian Alvarez

”Alesul” pentru postul de atacant al Barcelonei este Julian Alvarez (26 de ani), al cărui transfer va costa aproximativ 70 de milioane de euro, anunță jurnalistul Hugo Balassone, de la TyCSports.

Pe lista echipelor interesate de Alvarez s-a numărat și Arsenal, dar sud-americanul este tentat, mai degrabă, de o experiență la clubul blaugrana.

Alvarez este evaluat de site-urile de specialitate la 100 de milioane de euro, iar pentru Atletico Madrid a strâns 92 de partide, reușind să înscrie 42 de goluri și să ofere alte 14 pase decisive.

75 de milioane de euro plătea Atletico Madrid pentru a-l transfera de la Manchester City pe atacantul argentinian care rivaliza cu Erling Haaland pentru postul de atacant al ”cetățenilor”.

Atletico Madrid poate câștiga Copa del Rey

Până la transfer, Alvarez are șanse mari să câștige un trofeu cu Atletico Madrid în acest sezon. Echipa este calificată în semifinalele Copa del Rey, unde a câștigat prima manșă cu Barcelona, scor 4-0.

Dacă va juca finala, echipa lui Diego Simeone va juca împotriva învingătoarei dintre Real Sociedad și Athletic Bilbao (1-0 în tur).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Incident cu victime multiple” la o școală din Germania. Mai mulți elevi, duși la spital după un atac
„Incident cu victime multiple” la o școală din Germania. Mai mulți elevi, duși la spital după un atac
ARTICOLE PE SUBIECT
Iosif Rotariu a făcut anunțul despre Dorin: ”M-am trezit cu două mesaje din Turcia”
Iosif Rotariu a făcut anunțul despre Dorin: ”M-am trezit cu două mesaje din Turcia”
ULTIMELE STIRI
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament
Play-off-ul pentru optimile Europa League, pe Sport.ro: Ludogorets - Ferencvaros 2-1 și Lille - Steaua Roșie 0-1!
Play-off-ul pentru optimile Europa League, pe Sport.ro: Ludogorets - Ferencvaros 2-1 și Lille - Steaua Roșie 0-1!
Americanii au intervievat-o pe Julia Sauter după exercițiul spectaculos de la programul liber: ”Wow! Nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Americanii au intervievat-o pe Julia Sauter după exercițiul spectaculos de la programul liber: ”Wow! Nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Feyenoord a făcut anunțul despre Raheem Sterling, la o săptămână de la transfer
Feyenoord a făcut anunțul despre Raheem Sterling, la o săptămână de la transfer
Ionuț Radu l-a învins pe Răzvan Lucescu, dar a primit una dintre cele mai mici note de pe teren
Ionuț Radu l-a învins pe Răzvan Lucescu, dar a primit una dintre cele mai mici note de pe teren
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Pio Esposito, declarație neașteptată după Bodo/Glimt - Inter 3-1: „Este o echipă puternică”

Pio Esposito, declarație neașteptată după Bodo/Glimt - Inter 3-1: „Este o echipă puternică”

Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor

Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor

„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri

„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri

Dinamo, semn important pentru titlu. De ce a devenit echipa lui Kopic candidată serioasă la câștigarea campionatului

Dinamo, semn important pentru titlu. De ce a devenit echipa lui Kopic candidată serioasă la câștigarea campionatului



Recomandarile redactiei
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament
"Coșmar!" Ce îl așteaptă pe Chivu dacă Inter va fi eliminată de Bodo/Glimt
"Coșmar!" Ce îl așteaptă pe Chivu dacă Inter va fi eliminată de Bodo/Glimt
Americanii au intervievat-o pe Julia Sauter după exercițiul spectaculos de la programul liber: ”Wow! Nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Americanii au intervievat-o pe Julia Sauter după exercițiul spectaculos de la programul liber: ”Wow! Nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Ionuț Radu l-a învins pe Răzvan Lucescu, dar a primit una dintre cele mai mici note de pe teren
Ionuț Radu l-a învins pe Răzvan Lucescu, dar a primit una dintre cele mai mici note de pe teren
Feyenoord a făcut anunțul despre Raheem Sterling, la o săptămână de la transfer
Feyenoord a făcut anunțul despre Raheem Sterling, la o săptămână de la transfer
Alte subiecte de interes
"Here we go!" Julian Alvarez s-a transferat la Atletico Madrid pentru 95.000.000 euro!
"Here we go!" Julian Alvarez s-a transferat la Atletico Madrid pentru 95.000.000 euro!
Acord pentru transfer! Julian Alvarez pleacă de la Manchester City pentru 80 de milioane de euro
Acord pentru transfer! Julian Alvarez pleacă de la Manchester City pentru 80 de milioane de euro
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
„Incident cu victime multiple” la o școală din Germania. Mai mulți elevi, duși la spital după un atac

stirileprotv „Incident cu victime multiple” la o școală din Germania. Mai mulți elevi, duși la spital după un atac

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!