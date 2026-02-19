Roș-albaștrii se află pe locul 10 în Superliga și au 40 de puncte după 27 de partide jucate. FCSB se află la trei „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat în acest moment de FC Argeș.

Gabi Balint: „La ce am văzut în meciul de la Craiova, jocul nu prea îi ajută”

Legenda Stelei a analizat șansele echipei patronate de Gigi Becali de a intra în play-off în acest sezon.

Gabi Balint e de părere că FCSB va rata clasarea în primele șase echipe din Superliga la finalul sezonului regulat.

"Din punctul meu de vedere, nu cred că-l prinde. La ce am văzut în meciul de la Craiova, jocul nu prea îi ajută. Plus problemele cu jucătorii accidentați. Olaru nu reușește să fie cel dinainte de accidentare. Nu văd cum să fie, e greu. Tănase e un jucător important, e cheia în jocul FCSB-ului, când e și el în formă. A avut și el momente...

Nu reușesc să facă o defensivă solidă. Ei sunt preocupați de jocul ofensiv, nu reușesc să facă ceva pe zona centrală din apărare, orice schimbări ar face", a declarat Gabi Balint, conform Digi Sport.

În etapa 28 de Superliga, FCSB o va întâlni pe Metaloglobus, într-un meci care se va disputa luni, de la ora 20:00, pe Arena Națională.