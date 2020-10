Dinamo - Craiova, LIVE TEXT, de la 21:30 | Meciul ETAPEI in Liga 1! Oltenii au un parcurs fara greseala, in timp ce Contra vrea a doua victorie din acest sezon

Urmarim si comentam impreuna Dinamo - Craiova pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Universitatea Craiova este singura echipa din Liga 1 cu victorii pe linie in acest sezon, fiind lider cu 18 puncte dupa 6 etape.

Bergodi va merge in deplasare pe Arena Nationala in aceastea seara si se va duela cu o echipa a lui Dinamo care vine dupa doua infrangeri consecutive.

Contra a reusit un singur succes de la preluarea echipei, in deplasare cu Gaz Metan, scor 3-1.

Antrenorul 'cainilor' s-a plans de greseli de arbitraj in primele 6 runde ale acestui sezon, iar pentru partida din aceasta seara a cerut 'respect':

"Sper sa fim respectati din punctul asta de vedere si sper sa se fi analizat in aceste 6 etape, cand Dinamo a avut minim o greseala mare de arbitraj impotriva. Sunt greseli umane, dar sper din toata inima ca la meciul de duminica sa nu se intample si sa putem sa vorbim doar despre fotbal.

Mie imi place sa joc pe Arena Nationala, e una dintre cele mai frumoase arene din Romania si pentru stilul nostru de joc cred ca e un stadion bun pe care sa jucam.

Favorita este echipa de pe primul loc. Sunt favoriti din mai multe puncte de vedere. Noi suntem o echipa noua, intr-o schimbare continua, cu un staff nou, multi jucatori adusi la echipa. Ei au un grup omogenizat, cu 2-3 jucatori noi adusi in fiecare perioada de transferuri. O echipa mult mai sudata, anul trecut au fost foarte aproape de a castiga campionatul, jucatori foarte buni, internationali. Jucam acasa si sper ca jucatorii lui Dinamo sa aiba o evolutie mult mai buna decat la meciul cu FCSB, sa fim mult mai inspirati in fata portii si sa nu mai facem greselile de la meciurile trecute.", a spus Contra la conferinta de presa.

In aceasta seara ar putea avea loc si debutul lui Aleix Garcia, fotbalist adus de Dinamo de la Manchester City si care ii da batai de cap lui Bergodi inaintea partidei:

"Il cunosc pe Aleix Garcia ca jucator, stiu cariera lui, este un jucator foarte bun, Dinamo a facut achizitii din Spania, sunt jucatori tehnici, dar nu au omogenitate. Sunt totusi jucatori care paseaza, joaca pe jos, jucatori care pot face diferenta. Dinamo e competitiva acum, poate ajunge in playoff.

Dinamo nu merita sa piarda nici cu FCSB, nici cu UTA, au jucat bine. Noi venim dupa 6 victorii, e o vorba si in Romania si in Italia, victoriile aduc victorii. Acum am intalnit pana acum echipe din subsolul clasamentului, acum jucam un derby de traditie. Sper sa facem un meci foarte bun", a spus Bergodi la conferinta de presa.

Echipele probabile:

Dinamo: Mejias - Gonzalez, Puljici, Grigore, Radu, Andon, Gol, Mihaiu, Valle, Camara, Nemec

Antrenor: Cosmin Contra

Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Balasa, Constantin, Bancu - Nistor, Screciu, Cicaldau - Ivan, Mamut, Baiaram

Antrenor: Cristiano Bergodi