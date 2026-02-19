Americanii au intervievat-o pe Julia Sauter după exercițiul spectaculos de la programul liber: ”Wow! Nu m-am gândit niciodată la așa ceva”

Julia Sauter a realizat un exercițiu superb la programul liber de la patinaj artistic și a încheiat competiția cu un total de 127,8 puncte. Programul scurt l-a încheiat pe locul 16 cu 63,13 puncte, cel mai bun rezultat personal.

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Foto: Imago Images

Într-un interviu pentru Golden Skate după concurs, Julia Sauter a spus că a fost uluită și s-a simțit extrem de fericită când a aflat punctajul obținut.

Sportiva a explicat că progresul din acest sezon se datorează muncii constante, sprijinului antrenoarei și pregătirii mentale.

Sauter a ținut să puncteze și faptul că se gândește să mai concureze unul sau doi ani

”Când am auzit 190 de puncte, wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Am fost atât de fericită

Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat să rămân mereu în moment. Roxana m-a ajutat să mă dezvolt pas cu pas. Am cumpărat și un program de psihologie sportivă pentru a-l avea în 'valiza' mea. Observ că totul devine din ce în ce mai bun, inclusiv modul în care abordez competițiile. Desigur, obiectivul era ca totul să se îmbine perfect la această competiție.

A fost puțin mai dificil, dar acum aveam aceste instrumente. Știu că sunt aici și acum, și acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez. Și a funcționat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respirație pentru a ne întoarce mereu în prezent.

Un alt instrument este consecvența în antrenament, la care am lucrat din greu pe tot parcursul sezonului. Am învățat să mă bazez pe asta... și asta a fost, de asemenea, un proces. La începutul sezonului, mergeam mereu la competiții și eram blocată în trecut. Mă gândeam la competițiile proaste și asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat prezentă aici și acum, și a funcționat, și încă sunt fără cuvinte.

(n.r. despre viitor) Nu știu încă, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață și nu mai ești tânăr”, a spus Julia Sauter.