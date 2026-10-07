Gigi Becali își dorește să întărească atacul echipei sale și vrea să îl aducă pe Steven Nsimba de la rivala Universitatea Craiova.

Patronul „roș-albaștrilor” le-a propus oltenilor un schimb cu Aymen Boutoutaou plus o sumă de bani pentru a-l ceda pe atacantul francez, dar este dispus și să le achite rivalilor din Superliga 800.000 de euro.

Verdict despre schimbul propus de Gigi Becali: „Este un jucător spectaculos”

Emil Săndoi a avut o intervenție la VOYO SPORT LIVE în care a vorbit despre rezultatul dezamăgitor înregistrat de selecționata României U21, scor 1-7, în fața Spaniei, dar și despre Universitatea Craiova.

Întrebat despre posibilitatea unui schimb între FCSB și Craiova, în urma căruia Nsimba să ajungă la echipa „roș-albastră” și Boutoutaou la campioana României, fostul selecționer a explicat că nu i se pare o mișcare bună pentru olteni.

Cu toate acestea, Emil Săndoi crede că în timp s-ar putea dovedi o mișcare inspirată pentru Craiova, care mai are doi atacanți centrali de valoare în lot.

„(n.r. - Ți-ar conveni un schimb între Boutoutaou și Nsimba + bani?) În primă fază, e clar că aș spune nu. Nu mi-ar conveni acest schimb. Nu știu care sunt planurile celor două cluburi.

În situația asta, în care jucătorul vrea să plece... Craiova îl are pe Assad. Eu am mai spus-o, Elisor e un vârf foarte bun. Amândoi au o valoare certă. Nsimba a demonstrat-o pe o perioadă mai lungă de timp, pe când la Elisor se vede că e un jucător pe care îl caută golul. Eu am spus de Elisor, în prima mea intervenție, că e un atacant interesant și poate ajunge la un nivel bun. Craiova se poate gândi că are trei jucători ce pot juca pe postul de atacant central.

Boutoutaou a părut că este un jucător spectaculos, care are o tehnică deosebită. Totuși, nu are o constanță în joc, sunt momente în care dispare foarte mult, dar și momente în care mai face o preluare sau un dribling. Nsimba a confirmat, e cert, pe când Boutoutaou nu a confirmat, ci a demonstrat că are calități”, a spus Emil Săndoi, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.