EXCLUSIV Boutoutaou - Nsimba, schimbul anului între FCSB și Universitatea Craiova: „A confirmat!”

Boutoutaou - Nsimba, schimbul anului între FCSB și Universitatea Craiova: „A confirmat!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali este dispus să îl ofere pe Boutoutaou, dar și o sumă de bani, pentru a-l aduce pe Nsimba la FCSB.

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FCSBCraiovaSuperligaEmil Sandoivoyo sport liveVoyoGigi Becali
Din articol

Gigi Becali își dorește să întărească atacul echipei sale și vrea să îl aducă pe Steven Nsimba de la rivala Universitatea Craiova.

Patronul „roș-albaștrilor” le-a propus oltenilor un schimb cu Aymen Boutoutaou plus o sumă de bani pentru a-l ceda pe atacantul francez, dar este dispus și să le achite rivalilor din Superliga 800.000 de euro.

Verdict despre schimbul propus de Gigi Becali: „Este un jucător spectaculos”

Emil Săndoi a avut o intervenție la VOYO SPORT LIVE în care a vorbit despre rezultatul dezamăgitor înregistrat de selecționata României U21, scor 1-7, în fața Spaniei, dar și despre Universitatea Craiova.

Întrebat despre posibilitatea unui schimb între FCSB și Craiova, în urma căruia Nsimba să ajungă la echipa „roș-albastră” și Boutoutaou la campioana României, fostul selecționer a explicat că nu i se pare o mișcare bună pentru olteni.

Cu toate acestea, Emil Săndoi crede că în timp s-ar putea dovedi o mișcare inspirată pentru Craiova, care mai are doi atacanți centrali de valoare în lot.

(n.r. - Ți-ar conveni un schimb între Boutoutaou și Nsimba + bani?) În primă fază, e clar că aș spune nu. Nu mi-ar conveni acest schimb. Nu știu care sunt planurile celor două cluburi.

În situația asta, în care jucătorul vrea să plece... Craiova îl are pe Assad. Eu am mai spus-o, Elisor e un vârf foarte bun. Amândoi au o valoare certă. Nsimba a demonstrat-o pe o perioadă mai lungă de timp, pe când la Elisor se vede că e un jucător pe care îl caută golul. Eu am spus de Elisor, în prima mea intervenție, că e un atacant interesant și poate ajunge la un nivel bun. Craiova se poate gândi că are trei jucători ce pot juca pe postul de atacant central.

Boutoutaou a părut că este un jucător spectaculos, care are o tehnică deosebită. Totuși, nu are o constanță în joc, sunt momente în care dispare foarte mult, dar și momente în care mai face o preluare sau un dribling. Nsimba a confirmat, e cert, pe când Boutoutaou nu a confirmat, ci a demonstrat că are calități”, a spus Emil Săndoi, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

  • Steven nsimba
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Aymen Boutoutaou, în Dinamo - FCSB / Foto Sport Pictures
Boutoutaou
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Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Nsimba la FCSB

După ce s-a zvonit că Nsimba și-a dat deja acordul pentru transferul la FCSB, Gigi Becali a oferit ultimele detalii și a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a purtat deja o discuție cu jucătorul.

În acest sezon, Steven Nsimba a evoluat în 17 partide pentru cei de la Univeristatea Craiova, pentru care a reușit să înscrie de opt ori, în toate competițiile.

„Nu ştiu, mă, că nici nu a dat răspunsul frati-su. Că cică să vorbesc cu frati-su. Nu-mi mai arde de Nsimba acum. Să fie sănătoşi! Da, trebuia să-mi trimită oferta şi nu mi-a trimis nimic. A vorbit Reghe cu el”, a spus Becali, la Fanatik.ro.


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