Fostul președinte de la Vaslui a criticat favorizarea lui Ianis Hagi și a numit mai mulți jucători care ar putea să joace pe poziția de mijlocaș ofensiv la echipa națională în fața fiului lui selecționerului.

Gheorghe Chivorchian a abordat și subiectul convocării și titularizării lui Ianis Hagi la echipa națională, chiar dacă fotbalistul de 28 de ani joacă puțin la echipa de club , Alanyaspor.

Andru Nenciu îi are invitați pe Robert Niță și Cristi Pulhac la Matinal VOYO SPORT LIVE , de pe VOYO SPORT 1 și analizează meciurile din Superliga, dar și situația naționalei lui Gică Hagi.

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„Gică Hagi este pus într-o situație, foarte, foarte delicată. Este tatăl lui Ianis, iar orice părinte își vede copilul cel mai bun și cel mai deștept.

Din păcate, este o opinie, nu cred că merită să fie convocat la echipa națională, poate este o părere greșită.

Din punctul meu de vedere, în poziția în care joacă el sunt cel puțin patru-cinci jucători peste el la ora actuală.

Din punctul meu de vedere și Moruțan este peste el, nu mai vorbim de Cicâldău, nu mai vorbim despre Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Băluță, sunt foarte mulți jucători care pot să joace în fața lui, dar este o părere, poate greșesc.

Este o situație foarte delicată, pentru că el (n.r. Ianis Hagi) nu a înțeles un lucru, chiar dacă l-au convocat și alții înainte, că Ianis a fost convocat la echipa națională pentru că este băiatul lui Gică Hagi.

Mulți l-au convocat ca să nu comenteze Gică Hagi și să fie liniștit, dar de aici vedem ce se întâmplă”, a spus Gheorghe Chivorchian, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Ianis Hagi are 59 de meciuri jucate la echipa națională, pentru care a marcat opt goluri și a oferit opt pase decisive.

Nouă meciuri și un assist sunt cifrele mijlocașului de 28 de ani în acest sezon, în tricoul lui Alanyaspor.

Ianis Hagi este cotat la 1,8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.