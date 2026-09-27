Transferat în această vară la FCSB, Aymen Boutoutaou (25 de ani) nu mai este dorit la echipă de Gigi Becali, patronul echipei, care este gata să-l cedeze la o rivală în schimbul unui alt jucător.

Algerianul ar putea ajunge la Universitatea Craiova în schimbul golgheterului Steven Nsimba (30 de ani), atacantul care a impresionat în sezonul precedent și care a contribuit decisiv la eventul câștigat de olteni.

Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, crede că transfnerul lui Nsimba ar reprezenta o adevărată lovitură pentru FCSB și crede că atacantul este cel mai bun din campionatul nostru pe postul său.

Ilie Dumitrescu: ”Nsimba? Ar fi o lovitură pentru FCSB”

”Au mai fost tranzacții de genul ăsta între părți. Bănuiesc că au analizat foarte bine jucătorii. Din punctul meu de vedere, Nsimba e cel mai bun atacant. Craiova pierde cel mai bun atacant.

Pentru mine, Nsimba e cel mai bun atacant. Ar fi o lovitură, iar FCSB are nevoie de acest 9, de Nsimba, cu Drăguș în stânga și Miculescu sau Cisotti în dreapta poți face o treabă foarte bună. Ai o soluție în plus.

E win-win, și bani, și un jucător care poate juca la Craiova pe mai multe posturi în față. Probabil Nsimba nu e fericit, că acum nu l-a băgat, l-a băgat pe Elisor și a dat două goluri. Jucătorii din pozițiile astea trebuie să scoată adversari din joc și să finalizeze. El are o tehnică foarte bună”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Basarab Panduru: ”Îmi place Nsimba”

Basarab Panduru a comentat schimbul pe care Gigi Becali vrea să îl facă cu Mihai Rotaru. ”Pandi” crede că Steven Nsimba este unul dintre cei mai buni jucători ofensivi din campionatul României, însă fostul mare fotbalist crede că și Aymen Boutoutaou se poate ridica la un nivel bun dacă este lăsat să se adapteze la ritmul din campionatul României, lucru improbabil să se mai întâmple la FCSB, având în vedere că Gigi Becali a transmis clar că nu îl place pe fotbalistul ajuns la echipă în această vară.

”Mie îmi place Nsimba. De fiecare dată am zis că e un jucător foarte bun, tot timpul vedeai că are ceva acolo, dar de fiecare dată a fost foarte serios. Şi când era rezervă, intra şi era serios. De fiecare dată e aşa! Acum şi la Boutoutaou văd ceva. Nu poate să facă omul dacă nu joacă, dar asta e problema lui. Toţi trec prin asta.

Schimbul ăsta? Nu ştiu ce să zic, și Boutoutaou, și bani... Nu știu, dar la Gigi e simplu: dacă îl vrea pe Nsimba, l-a luat. E bun pentru campionatul nostru, e cel mai bun. Îmi place mai mult de el decât de Assad”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.