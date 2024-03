Oltenii sunt antepenultimii în play-out-ul SuperLigii, cu doar un punct peste Dinamo și două peste FC Botoșani, și pot ocupa un loc direct retrogradabil dacă echipa lui Zeljko Kopic obține un rezultat pozitiv în confruntarea cu Petrolul.

Cum a ajuns una dintre cele mai spectaculoase echipe din campionat să se bată pentru evitarea retrogradării?

După alegeri neinspirate pentru banca tehnică, nerezolvarea problemelor din apărare și dispariția oamenilor ofensivi, FC U Craiova înoată acum în ape învolburate în ultimele șapte etape ale unui sezon în care salvarea trebuie să vină tot de la Nicolo Napoli.

Alegerile neinspirate ale lui Adrian Mititelu

Plecat la drum cu Nicolae Dică pe banca tehnică, Adrian Mititelu a simțit nevoia unei schimbări premature încă de pe 19 august și doar șase meciuri ale fostului decar de la FCSB și l-a adus pe italianul Giovanni Constantino pentru a forța chiar intrarea în play-off.

A preferat să riște și să ignore lipsa de experiență a antrenorului italian, iar aventura acestuia s-a încheiat și ea abrupt. Dacă Dică a rezistat aproximativ o lună, mandatul lui Constantino a durat 135 de zile cu tot cu pauza de iarnă, 18 meciuri în care peninsularul a arătat și lucruri bune, dar în care nu a reușit să-i câștige încrederea lui Adrian Mititelu.

Acum, omul de afaceri craiovean a revenit pentru a zecea oară la soluția Nicolo Napoli, însă nici omul casei din Bănie nu pare că mai deține bagheta magică și are patru înfrângeri din tot atâtea meciuri.

Blackout-ul din Giulești și apărarea "de județeană"

Culmea, lucrurile păreau pe o direcție bună pe final de 2023, an încheiat de FC U Craiova cu patru victorii în ultimele cinci meciuri, însă a fost nevoie de doar un sfert de oră de coșmar în Giulești pentru ca echipa să deraieze de pe drumul pe care nu a mai revenit. Oltenii au condus cu 3-1 după o demonstrație de fotbal ofensiv, dar apărarea l-a trădat pe Constantino, Rapidul a marcat de trei ori în ultimele 19 minute și a aruncat echipa patronată de familia Mititelu într-o depresie din care nu a mai reușit să iasă.

Meci după meci, apărarea amuzantă a lui FC U Craiova a fost depășită de fiecare adversar și a oferit momente comice precum cel din partida cu Oțelul, în care a reușit contraperformanța de a încasa un gol cu călcâiul din partea unuia dintre fundașii centrali adverși.

FC U Craiova are 53 de goluri încasate în cele 32 de meciuri jucate în SuperLigă în acest sezon, o medie de 1.65 goluri primite în fiecare partidă și doar FC Botoșani, care a permis 56 de goluri, stă mai rău la acest capitol. "Ajutată" din plin de fundași lenți, fără plasament și mereu în contratimp, formația de pe "Oblemenco" are nouă înfrângeri, un egal și o singură victorie în 2024, an în care a învins-o doar pe Dinamo (2-1 pe teren propriu pe 2 februarie).

Problemele au apărut când au dispărut vedetele

Dacă defensiva a fost punctul nevralgic încă din start, FC U a supraviețuit grație liniei ofensive care a produs fotbal și goluri, Chițu, Bauza și Bahassa fiind văzuți drept unii dintre cei mai talentați atacanți din fotbalul nostru. În 2024, însă, linia de trei cu care se mândrea Adrian Mititelu a intrat într-un adevărat con de umbră, iar randamentul scăzut a făcut ca găurile din apărare să nu mai poată fi acoperite în momentele decisive.

Marcator a nouă goluri în prima parte a campionatului, când era propus și la echipa națională, Chițu a devenit un monument de ineficiență, reușind un singur gol și o singură pasă decisivă în acest an calendaristic. Ceva mai mult decât Yasine Bahassa, cel care a punctat o singură dată în 2024 și care se pregătește de plecarea din postura de jucător liber de contract, după ce a refuzat toate ofertele de prelungire venite din partea familiei Mititelu. Singurul care a continuat să se exprime la un nivel decent a fost argentinianul Bauza, cu trei reușite și trei assist-uri în ultimele 11 meciuri, dar nici chiar talentatul sud-american nu a mai putut trage echipa după el în momentele grele.

Cu șapte etape înaintea finalului, FC U Craiova a alunecat pe un mai mult decât periculos loc 14 în SuperLigă, cu doar 16 puncte, la un punct peste Dinamo și la două lungimi deasupra lanternei FC Botoșani. Norii unei noi retrogradări încep să îl bântuie pe Adrian Mititelu, iar veșnicul pariu Nicolo Napoli trebuie să găsească soluții într-un play-out în care le va mai înfrunta pe Poli Iași (deplasare), FC Botoșani (deplasare), Dinamo (acasă), FC Voluntari (deplasare), Universitatea Cluj (acasă), UTA Arad (deplasare) și Hermannstadt (acasă).